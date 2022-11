Barça Mercato : Jordi Alba fait une révélation de taille sur son avenir

Publié par Thomas G. le 22 novembre 2022 à 12:47

Pointé du doigt depuis plusieurs mois, l'international espagnol du Barça, Jordi Alba, s'est exprimé sur son futur au FC Barcelone.

L’élimination des Blaugranas en Ligue des Champions a laissé des traces et le Barça veut continuer à se renforcer pour rattraper son retard sur les grosses écuries européennes. Les Catalans se heurtent néanmoins à un obstacle de taille : la Liga. La Ligue espagnole a interdit le FC Barcelone de recruter, selon Joan Laporta. Le Barça doit donc vendre avant de pouvoir recruter. En plus du départ de Gerard Piqué, de nombreux départs sont donc à prévoir.

L’international espagnol, Jordi Alba, est également sur la sellette depuis le début de la saison. Le salaire et le rendement du défenseur de 33 ans ont été pointés du doigt. Selon Sport, le Barça souhaiterait se séparer de Jordi Alba en fin de saison. Le champion d’Europe espagnol s’est exprimé sur son futur au micro de Marca. « J'ai décidé de rester au FC Barcelone jusqu'en 2024. J'ai un contrat avec le Barça et je me vois capable de le remplir, j'ai gagné le respect et j'ai une conscience très claire, ce qui se dit à l'extérieur, je ne peux plus le contrôler. » Malgré sa situation délicate en club, Jordi Alba a donc pris la décision de rester au Barça jusqu’au terme de son contrat.

Barça Mercato : Jordi Alba poussé vers la sortie par le FC Barcelone ?

Cette saison, Jordi Alba a vu son temps de jeu se réduire de manière drastique au FC Barcelone. L’international espagnol fait les frais de l’arrivée de Marcos Alonso et de l’émergence du jeune prodige Alejandro Balde. Cette rétrogradation dans la hiérarchie des latéraux pourrait pousser les Blaugranas à vendre Jordi Alba. Le FC Barcelone a besoin de liquidités pour se renforcer et la vente du défenseur de 33 ans est une option. Memphis Depay pourrait également quitter le Barça lors du mercato hivernal.