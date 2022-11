ASSE-Laval : Une absence de taille déjà confirmée pour janvier !

Publié par Enzo Vidy le 22 novembre 2022 à 20:39

Alors que l' ASSE reçoit le Stade Lavallois le 10 janvier 2023, une absence de taille est d'ores et déjà confirmée du côté de Laval.

Les prochains matchs de l'AS Saint-Etienne seront déterminants pour la suite de la saison. Si la Ligue 2 reprend officiellement le 26 décembre avec un déplacement à Annecy pour les Verts, les hommes de Laurent Batlles peuvent déjà s'estimer chanceux pour le match qui les opposera au Stade Lavallois le 10 janvier prochain à Geoffroy-Guichard. En effet, le milieu de terrain Julien Maggiotti souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Véritable homme fort des Tangos, Julien Maggiotti avait déjà inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 15 rencontres de championnat.

La nouvelle est évidemment terrible pour Laval, qui réalise un bon début de saison pour son retour en Ligue 2. En ce qui concerne l' ASSE, c'est un danger de moins pour cette rencontre, et au vu des problèmes défensifs des hommes de Laurent Batlles depuis le début de la saison, cette absence fait plutôt office de bonne nouvelle dans les rangs de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Le retour de la trêve sera crucial pour les Verts

Après une première partie de saison à oublier pour les Stéphanois, le retour de la trêve sera crucial pour les hommes de Laurent Batlles. Actuellement dernier du championnat, les Verts sont dans une crise sportive sans précédent qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le club et ses supporters en fin de saison. Il reste encore un peu plus d'un mois à l' ASSE pour bien préparer les prochains matchs qui vont arriver vite et qui auront un enjeu colossal.

Depuis le début de la coupure liée à la Coupe du Monde, l'AS Saint-Etienne a disputé un match amical et s'est largement imposée 3-0 face au GOAL FC. Laurent Batlles et son staff ont prévu trois autres rencontres avant la reprise du championnat, contre deux clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2. Le premier aura lieu le 9 décembre prochain face au Grenoble Foot 38, avant d'enchaîner le 14 décembre face à l'AC Ajaccio et de finir le 17 décembre face à l'ESTAC.