OL : Puel continue de régler ses comptes avec l'Olympique Lyonnais

Revenu sur son passage à l’ OL (2008-2011), Claude Puel continue de regeler ses comptes avec le club rhodanien, qu’il avait quitté suite à un licenciement.

Onze ans après son départ de l’ OL, Claude Puel est revenu sur les circonstances de son limogeage. Il avoue avoir été lâché par le président du club rhodanien, alors qu’il était menacé par les supporters. « Le président Aulas, avec qui tout s’était bien passé jusqu’alors, m’a lâché publiquement », a-t-il rappelé dans une interview à So Foot. « Les supporters demandaient ma démission, allant même jusqu’à accrocher leurs banderoles sur certains édifices et ponts de la ville. Il y a eu des tags d’insultes sur les murs de l’immeuble où je vivais, j’ai été menacé, ma famille également. C’était dur, cruel. On ne parle que de football. C’était trop », a condamné le technicien de 61 ans.

Claude Puel avait été nommé entraineur principal de l’Olympique Lyonnais, en remplacement d’Alain Perrin. Le club de Jean-Michel Aulas était sur une série de 7 titres consécutifs de champion de France (2002 à 2008). Mais l'arrivée du Castrais ne sera pas couronnée de titre à l’issue de la saison 2008-2009. La longue série inédite des Gones en Ligue 1 a ainsi pris fin avec lui.

OL : Claude Puel ne reconnait pas avoir échoué à Lyon

Malgré cela, il ne reconnait pas avoir échoué à Lyon. Il défend même son bilan des trois saisons à la tête de l’encadrement technique de l’ OL. « Quand j’ai signé en 2008, j’avais l’impression qu’il fallait changer des choses dans le fonctionnement du club, pour le fluidifier, beaucoup travailler, régénérer le groupe […]. La première saison, les joueurs étaient presque obnubilés par la Ligue des champions, beaucoup moins par la Ligue 1. J’ai tenu des discours mobilisateurs, et on a fini troisième. Puis Karim Benzema, Fred et Juninho sont partis, on a atteint les demi-finales de la C1 face au Bayern Munich, fini deuxième en championnat […]. Quand on dit que mon passage à l’Olympique Lyonnais fut un échec, je ne suis pas d’accord », a expliqué le coach licencié en juin 2011.

Pour mémoire, Claude Puel avait engagé une procédure judiciaire contre l’ OL. Il avait exigé le versement de près de 5 M€ correspondant à une année de salaires et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel pour un montant total de près de 7 M€. Mais de la procédure en référé devant le conseil des prud'hommes de Lyon à la Cour de cassation, en passant par la Cour d'appel, Claude Peul avait été débouté de l'ensemble de toutes ses demandes d’indemnités liées à son licenciement.