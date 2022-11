OM Mercato : Marseille en danger pour une signature en défense

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2022 à 10:39

Désireux de renforcer son groupe cet hiver, l’ OM devra faire face à une rude concurrence pour faire venir un nouveau latéral droit.

Éliminé de toutes les compétitions européennes, l’ OM devra se concentrer sur la scène nationale avec un seul objectif en ligne de mire. 4e de Ligue 1 avant la coupure liée à la Coupe du Monde au Qatar, le club phocéen devra aller chercher la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Comme l’a récemment confirmé Pablo Longoria, les Marseillais espèrent bien évidemment être européens lors du prochain exercice.

OM Mercato : Longoria se renseigne sur Karsdorp, la concurrence s’active

En attendant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s'activent en coulisse pour préparer cette nouvelle fenêtre des transferts et renforcer un peu plus leur effectif. Tout le monde le sait, le président Pablo Longoria et ses équipes rêvent d’attirer de nouveaux renforts offensifs pour compenser la longue absence d'Amine Harit et le départ quasiment acté de Gerson. Cependant, les dirigeants de l’ OM ne sont pas contre l’idée d’attirer un nouveau piston droit cet hiver. Et justement, la formation espagnole semble avoir trouvé la cible parfaite, en jetant son dévolu sur Rick Karsdorp.

Le latéral droit néerlandais n’est plus vraiment désiré du côté de l’AS Rome. Et il se rapproche inlassablement d’un départ définitif après ses récentes absences aux entraînements du club romain. Le joueur de 27 ans entretient une relation conflictuelle avec son entraîneur José Mourinho et fait pression pour s’en aller au plus vite. En quête de renfort défensif, l’ OM s’est alors rapidement positionné pour le recruter. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, les recruteurs marseillais ont pris des renseignements à son sujet ces derniers jours.

La direction marseillaise serait donc en train de préparer le terrain pour une éventuelle offensive pour Rick Karsdorp. Sauf que les Phocéens ne sont clairement pas les seuls à avoir coché le nom de l’ancien joueur de Feyenoord. Ils seraient en concurrence avec plusieurs clubs européens, dont la Juventus. Les Bianconeri semblent avoir une longueur d’avance dans ce dossier puisque le principal intéressé ne serait pas insensible au charme turinois. Si la Vieille Dame est intéressée par le profil de Rick Karsdorp, elle serait en revanche disposée à offrir qu'un prêt sec jusqu'à la fin de la saison pour le recruter. Cette option n’est pas vraiment du goût de la Roma qui souhaite vendre son joueur.

Entre-temps, le FC Bologne aurait également approché l’AS Rome en vue d’arracher la signature du défenseur néerlandais. Après une première tentative manquée, l’Olympique Lyonnais serait aussi toujours à l’affût pour attirer Rick Karsdorp dans ses filets. La direction de l’ OM devra donc avoir de très bons arguments pour doubler ses concurrents sur ce dossier.