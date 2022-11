Stade Rennais Mercato : Un défenseur du SRFC courtisé par l'Inter

Publié par Enzo Vidy le 23 novembre 2022 à 14:39

Auteur d'une très bonne première partie de saison avec le Stade Rennais, un défenseur du SRFC intéresse fortement l'Inter Milan.

Formé au SRFC, Adrien Truffert connaît une drôle de première partie de saison. Titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche dans le onze de Bruno Genesio, le joueur rennais a également honoré sa toute première sélection avec l'Equipe de France de Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, le 22 septembre dernier, pour pallier aux blessures des frères Hernandez. Trois jours plus tard, il dispute ses toutes premières minutes en Bleus en faisant son entrée en jeu à la place de Ferland Mendy lors de la défaite 2-0 face au Danemark.

Les performances du latéral gauche rennais ne laissent pas tout le monde indifférent. C'est notamment le cas de l'Inter Milan, cador du Scudetto. En effet, La Gazzetta dello Sport révèle aujourd'hui que le club italien aurait coché le nom d'Adrien Truffert, observé plusieurs fois par les dirigeants Nerazzurri.

Stade Rennais Mercato : Pas certain que les dirigeants rennais lâchent leur joueur

Estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, Adrien Truffert est une véritable promesse pour l'avenir. Si l'Inter Milan se dit prête à négocier pour un prêt avec remboursement en juillet comme le précise La Gazzetta dello Sport, le Stade Rennais pourrait conserver encore un peu son latéral gauche afin de lui faire prendre une valeur plus importante au sein du club breton pour le revendre à un prix bien supérieur que les 15 millions d'euros mentionnés par Transfermarkt.

À l'heure actuelle, aucune discussion n'est en cours entre les deux parties, mais l'intérêt des Nerazzurri est bien réelle, et si le latéral gauche du Stade Rennais revient encore plus fort en deuxième partie de saison avec son club formateur, il devrait susciter l'intérêt d'autres cadors européens. L'Inter Milan n'est pas le seul club italien à vouloir piocher au Stade Rennais, car la Juventus s'est également renseigné sur une pépite du SRFC, à savoir un certain Jérémy Doku.