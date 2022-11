OM : Mondial 2022, une star des Bleus fait un clin d’oeil à Marseille

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2022 à 00:09

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France contre l’Australie (4-1), Ousmane Dembélé a adressé un clin d’œil au stade Vélodrome de l’ OM.

L’Équipe de France a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar. Malgré l'ouverture du score de l’Australie dès la 9e minute de jeu, les Bleus se sont parfaitement repris et ont réussi à inverser l’issue de la rencontre. Les hommes de Didier Deschamps se sont offert mardi soir une large victoire (4-1) pour débuter dans cette campagne mondiale.

OM : En plein Mondial, Ousmane Dembélé met à l’honneur le Vélodrome

Titulaire lors de cette précieuse victoire au Qatar, Ousmane Dembélé s’est montré très actif dans son couloir droit et a offert une passe décisive à Kylian Mbappé (68e). Régulièrement blessé ces dernières années, l’attaquant du FC Barcelone a retrouvé sa forme olympique et devrait jouer un rôle important au sein de l’équipe de France pour la suite de la compétition.

Au lendemain de ce premier succès, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse. Il a passé en revue l’actualité des Bleus et a notamment été interrogé sur l’ambiance dans les tribunes lors du match face à l'Australie. Ce fut alors l’occasion pour lui de faire référence au stade Vélodrome, réputé pour son ambiance extraordinaire. « J’ai entendu que les supporters nous encourageaient derrière le but (...) Ce n’est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund, mais on était très content de leur soutien, on est parti à la fin pour les applaudir », a-t-il déclaré.

Ses propos devraient ravir les supporters marseillais. Ancien attaquant polyvalent du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a affronté à plusieurs reprises l’Olympique de Marseille et reste marqué par l’atmosphère unique du Vélodrome, là où bat le cœur du public phocéen. Cette déclaration faite à des milliers de kilomètres de Marseille, au Qatar, en est la preuve. Elle devrait également pousser les supporters de l’Équipe de France à encourager leur équipe lors des prochaines échéances. « On a besoin de tous les Français pour pouvoir aller loin », a ajouté l'ancien Rennais. Les Bleus affronteront samedi prochain le Danemark à partir de 16h.