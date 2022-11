ASSE Mercato : Un gardien confirme des contacts avec Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2022 à 10:51

Parti de l’ ASSE à l’été 2021, Jessy Moulin aurait pu revenir au club où il a passé 22 ans. Il confirme avoir été contacté dans ce sens l’été dernier.

Formé à l’ ASSE (1999-2008), Jessy Moulin a défendu les couleurs du club ligérien de 2008 à 2021. Il est parti librement et a signé à l’ESTAC, le 19 juillet 2021. Néanmoins, il continue de suivre l’AS Saint-Etienne, son club de cœur. Il se dit d’ailleurs triste de voir les Verts en Ligue 2 et menacés de descente en National. « Évidemment, je ne vais pas cacher que je regarde la situation du club, je regarde les matchs. C’est un club qui m’a marqué. J’y ai passé 22 ans. Je regarde, et ça me fait de la peine de voir le club dans cette situation […]. Le club de Sainté représente beaucoup dans le Championnat de France et en général », a déclaré l’ancien gardien de but de l’ ASSE, dans une interview avec Peuple Vert.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne a tenté de faire revenir Jessy Moulin

Reléguée en deuxième division, en passant par les barrages contre l’AJ Auxerre à l’issue de la saison 2021-2022, l’AS Saint-Etienne a tenté de faire revenir Jessy Moulin dans le Forez lors du mercato estival. Le joueur l’a lui-même confirmé au média spécialisé. « J’ai eu des contacts avec le club, mais ça n’était pas avancé, il n’y a pas eu de proposition de contrat », a-t-il assuré.

Le portier de 36 ans souhaitait pourtant apporter son aide. « Après ça ne s’est pas fait pour différentes raisons. On y a pensé, on en a discuté et à l’arrivée, chacun des deux clans a décidé, et moi en partie, j’ai décidé de ne pas venir pour des raisons propres à chacun […]. C’est un club que j’étais prêt à aider, qui me tient à cœur, mais ça ne s’est pas fait », a expliqué Jessy Moulin. Finalement, l' ASSE s'est offert les services de Matthieu Dreyer (33 ans).