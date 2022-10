Amiens-ASSE : La compo inédite de Batlles avec Dreyer dans les buts

Publié par Dylan le 22 octobre 2022 à 12:07

Dix-neuvième de Ligue 2, l'ASSE doit ramener un bon résultat d'Amiens pour se relancer. Découvrez la composition des Verts pour ce match.

Amiens-ASSE : Les Verts visent l'exploit pour respirer

Porté par son public depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne n'arrive pas à lui rendre la pareille. Dix-neuvième de Ligue 2 avec huit points au compteur, le club ligérien tire officiellement la sonnette d'alarme. Situé à quatre points du FC Annecy, premier non-relégable, l'ASSE se doit de réagir immédiatement sous peine d'être décroché dans la course au maintien.

Battus une deuxième fois dans leur stade Geoffroy-Guichard par le Paris FC (0-2) la semaine passée, les Verts espèrent réaliser un gros coup sur la pelouse de l'Amiens SC en match d'ouverture de la treizième journée de Ligue 2. Les Picards sont quatrièmes du championnat et peuvent également faire une belle opération en cas de succès ce samedi après-midi. En effet, les hommes de Philippe Hinschberger ont l'opportunité de reprendre leur deuxième place, perdue le week-end dernier après la défaite contre Nîmes.

Amiens-ASSE : Krasso encore absent, Dreyer préféré à Green dans les buts

Pour cette rencontre ô combien importante pour les Verts, Laurent Batlles pourrait à nouveau partir sur un dispositif en 3-5-2 si l'on en croit les informations du média local Envertetcontretous. Avec un changement fort en défense : la présence de Matthieu Dreyer en lieu et place d'Etienne Green dans les buts. Le dernier rempart de l'ASSE serait donc protégé par une charnière à trois avec le retour de Jimmy Giraudon, aux côtés de Léo Pétrot et Anthony Briançon.

Deux milieux récupérateurs devraient venir épauler cette défense : Thomas Monconduit et Louis Mouton, qui n'a plus été titularisé depuis le match nul contre Pau (2-2) le 5 septembre dernier. Pour l'anecdote, le joueur formé dans le Forez y avait marqué son seul but de la saison jusqu'alors. Dans l'entrejeu, Anas Namri pourrait également avoir sa chance puisque Yvan Maçon sera sans doute laissé au repos. C'est Lenny Pintor et Victor Lobry qui seraient chargés de l'accompagner sur le plan offensif. Enfin, Ibrahima Wadji et Dylan Chambost devraient composer le duo d'attaque des Verts, en l'absence de Jean-Philippe Krasso.

La composition probable de l'ASSE contre Amiens :

Gardien : M. Dreyer

Défenseurs : L. Pétrot - J. Giraudon - A. Briançon

Milieux : L. Pintor - T. Monconduit - V. Lobry - L. Mouton - A. Namri

Attaquants : I. Wadji - D. Chambost