Real Madrid Mercato : Le Real prépare un superbe deal au Bayern

Publié par Thomas G. le 26 novembre 2022 à 00:13

Insatisfait du niveau de la ligne défensive, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient recruter un défenseur du Bayern Munich.

Le Real Madrid s’apprête à rentrer dans une nouvelle ère après la fin des travaux de rénovation du Santiago Bernabeu. La modernisation de l’enceinte mythique des Madrilènes devrait leur permettre de générer 500 millions d’euros par an. Le président du Real Madrid veut ainsi profiter de ce nouveau levier économique pour se renforcer sur le marché des transferts.

La priorité pour le mercato estival est l’international anglais Jude Bellingham, les Merengues pourraient débourser 150 millions d’euros pour le recruter. En parallèle, Carlo Ancelotti souhaiterait solidifier sa ligne défensive. Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid aurait coché le nom du champion du monde français, Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Bavarois et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Le Real Madrid aimerait profiter de la situation contractuelle de Benjamin Pavard pour le recruter cet été. L’international français pourrait signer afin d'être en concurrence avec Dani Carvajal après le départ d’Alvaro Odriozola.

Real Madrid Mercato : Benjamin Pavard dans le viseur des trois géants espagnols ?

Les Madrilènes devront néanmoins faire face à la concurrence du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid qui sont également intéressés par le champion du monde. Benjamin Pavard est un titulaire indiscutable en sélection, et au Bayern Munich et sa régularité plaît aux géants du football espagnol.

Le Real Madrid souhaiterait faire un nouveau gros coup au Bayern Munich après David Alaba et Toni Kroos. Un transfert de Benjamin Pavard permettrait à Carlo Ancelotti d’avoir plusieurs options. Le défenseur français est capable de jouer en défense centrale et sur les cotés. L’arrivée du joueur formé au LOSC pourrait également être synonyme de départ pour Alvaro Odriozola et Nacho Fernandez. L’international espagnol est en fin de contrat au Real Madrid et un départ l’été prochain n’est pas à écarter.