FC Barcelone Mercato : Le Barça se rapproche d'une grosse signature

Publié par Jules le 25 novembre 2022 à 16:13

Le FC Barcelone veut profiter de la trêve liée à la Coupe du monde pour avancer sur plusieurs dossiers chauds des prochains mercatos.

Cette année, le FC Barcelone est l'équipe ayant envoyé le plus d'internationaux à la Coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar. La trêve laisse donc du temps au Barça pour pouvoir régler plusieurs dossiers importants. Effectivement, les Blaugranas veulent notamment prolonger le contrat de plusieurs joueurs ces prochains mois et pourraient bientôt arriver à exaucer leur souhait.

Dans le sens des arrivées, Ruben Neves devrait s'engager avec le Barça, alors que les Catalans avanceraient également très bien sur les contrats de leurs principaux joueurs. Alejandro Balde, qui a littéralement explosé depuis quelques mois, devrait bientôt recevoir une offre de la part du FC Barcelone. Sélectionné avec la Roja, le très jeune latéral gauche du Barça vit ses premiers moments avec l'Espagne, lui qui est rentré à la 64' lors de l'importante victoire de l'Espagne contre le Costa Rica (7-0).

FC Barcelone Mercato : Alejandro Balde veut prolonger au Barça

Si le FC Barcelone veut prolonger Alejandro Balde, qui semble lui aussi très intéréssé à l'idée de poursuivre l'aventure avec les Blaugranas. Le latéral gauche espagnol s'est confié à Helena Condis Edo, journaliste sportif espagnol et a affirmé vouloir rester au Barça. Pour le moment, le joueur attend donc une offre satisfaisante de la part du club et se tient prêt à signer sa prolongation le plus rapidement possible.

Comme le dit lui-même Alejandro Balde, "ce qui doit arriver arrivera". Les négociations entre les représentants du joueur et le FC Barcelone se poursuivent lors de cette trêve internationale liée à la Coupe du monde au Qatar. De son côté, le jeune latéral du Barça se concentre sur le Mondial et sur le prochain match des Espagnols contre l'Allemagne ce dimanche.