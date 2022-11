FC Barcelone Mercato : Le Barça finalise la venue d'un génie au milieu

Publié par Thomas G. le 25 novembre 2022 à 00:07

Contraint de devoir recruter un milieu de terrain pour préparer la succession de Sergio Busquets, le FC Barcelone serait proche d'un accord.

La succession de Sergio Busquets est l’un des chantiers prioritaires de la direction du Barça qui s’activent en coulisse pour dénicher la perle rare. Les Catalans ont multiplié les pistes ces dernières semaines, dont Martin Zubimendi et Ruben Neves qui sont les deux grands favoris. Le nom du successeur de Sergio Busquets divise en interne, Xavi souhaiterait recruter Martin Zubimendi tandis que le président Joan Laporta préfère Ruben Neves.

Selon les informations de la journaliste espagnol Veronica Brunati, Joan Laporta aurait obtenu gain de cause. Le FC Barcelone aurait quasiment finalisé la venue de Ruben Neves l’été prochain. L’international portugais est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Wolves et le mercato estival est la dernière opportunité de le vendre à prix fort. Wolverhampton et le FC Barcelone pourraient s’entendre sur un montant proche de 40 millions d’euros pour le milieu portugais. La situation contractuelle de Ruben Neves est un avantage, l’ancien prodige du FC Porto veut rejoindre un grand club cet été. Dans le même temps, le jeune prodige de la Real Sociedad, Martin Zubimendi vient de prolonger dans son club formateur.

Le FC Barcelone veut continuer de restructurer son effectif après le mercato estival XXL réalisé l’été dernier. Les Blaugranas pourraient ainsi vendre Jordi Alba, Franck Kessié, Hector Bellerin et Memphis Depay dans les prochaines semaines. Xavi veut façonner son effectif à son image en se séparant des joueurs qui ne sont plus en adéquation avec le nouveau projet du FC Barcelone. En parallèle, les Blaugranas veulent rajeunir leur effectif pour créer un noyau de jeunes talents capables de ramener le club au sommet. Jordi Alba (33 ans) devrait laisser sa place à Alejandro Balde (19 ans) tandis que Sergio Busquets (34 ans) sera remplacé par Ruben Neves (25 ans) au Barça.