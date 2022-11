OL : Le groupe de Lyon au complet pour la reprise

Publié par Enzo Vidy le 25 novembre 2022 à 14:00

Après deux semaines de vacances, les joueurs de l' OL sont de retour à l'entraînement et le groupe est au complet pour la reprise.

Fini les vacances pour les joueurs de Laurent Blanc. Les Lyonnais font leur retour ce vendredi à Lyon pour démarrer une préparation intensive afin de changer la dynamique durant la deuxième partie de saison. Hormis les absences de Karl Toko-Ekambi et Nicolas Tagliafico qui disputent actuellement la Coupe du Monde au Qatar, le reste du groupe est au complet, et l'entraîneur des Gones va pouvoir commencer à mettre véritablement des choses en place afin de permettre à son équipe de repartir sur de nouvelles bases lors de la reprise du championnat le 28 décembre prochain.

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais sera de retour aux sources avec un périlleux déplacement du côté de Francis Le Blé face au Stade Brestois.

OL : De prestigieux matches amicaux attendent les Lyonnais

Le programme s'annonce extrêmement chargé pour les joueurs de Laurent Blanc pendant cette préparation. Les Gones vont effectuer deux stages qui seront ponctués par des matches amicaux. Le premier aura lieu en Espagne dès dimanche prochain qui se terminera par un premier match amical face au club belge de l'OHL Louvain le 1er décembre. Ensuite, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette partiront du côté de Dubaï où ils participeront à la Dubaï Super Cup. Lors de ce mini tournoi, les Lyonnais auront l'occasion d'affronter 4 adversaires de prestige.

En effet, les hommes de Laurent Blanc défieront l'AC Milan, Liverpool et Arsenal, trois équipes de niveaux Ligue des Champions, qui permettra aux joueurs de l' OL d'évaluer leur niveau de jeu. Le but de cette préparation pour le coach de l'Olympique Lyonnais est de remettre les physiques à niveau pour pouvoir être redoutable dès la reprise de la Ligue 1. Après une première partie de saison difficile, les Gones occupent actuellement la 8e au classement, et sont déjà bien distancés dans la course au podium.