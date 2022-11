PSG Mercato : 22M€, un premier renfort déjà acté pour l’été 2023

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2022 à 17:43

Christophe Galtier connaît d’ores et déjà l’identité du premier renfort de l’été 2023. Un mauvais deal pour le PSG qui espérait se séparer d’un indésirable.

Prêté en fin de mercato estival passé par le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes n'arrive toujours pas à s'adapter au système de jeu de la Juventus Turin. La Gazzetta dello Sport croit savoir que le milieu de terrain de 28 ans ne sera pas conservé par la Vieille Dame au terme de sa période de cession, même si celle-ci comportait une option d’achat. Le média transalpin explique notamment que pour que l'option d'achat devienne obligatoire, il aurait fallu que la Juve soit qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Ce qui n’a pas été le cas puisque les Bianconeri ont terminé 3e de leur poule derrière le Benfica Lisbonne et le PSG. En grande difficulté cette saison, tant sportivement qu’économiquement, le club turinois aurait pris la résolution de ne pas payer les 22,6 millions d’euros nécessaires pour conserver définitivement Leandro Paredes. Une tendance confirmée par un spécialiste de la formation transalpine.

PSG Mercato : La Juventus ne va pas conserver Leandro Paredes

Spécialiste de la Juventus pour le quotidien La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi a évoqué le dossier Leandro Paredes au micro de TMW. Et le journaliste sportif est cash sur le sujet : il est difficile d’imaginer la Juve lever l’option d’achat de l’international argentin prêté par le Paris Saint-Germain l’été dernier.

« Je ne vois pas Paredes porter encore le maillot de la Juve la saison prochaine. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que nous parlons d'un joueur qui a un salaire de 7,5 millions d'euros par an. À mon avis, il n'a pas donné autant que ce que la Juve attendait, en même temps Locatelli gagne en confiance à ce poste et en fait Paredes est une réserve pour le moment », a confié le journaliste italien.

Avant d'ajouter : « L’obligation de rachat étant tombée, la Juventus n'est même pas liée par l'accord précédent avec le PSG. S'il devait bien se comporter au cours de ces six mois, peut-être tentera-t-on, notamment du côté français, de mettre en place une nouvelle négociation avec une valorisation inférieure aux 22,6 millions d'euros. Pour l'instant, cependant, j'ai vraiment du mal à penser que Paredes sera encore à la Juve l'année prochaine. » Sauf énorme revirement, Leandro Paredes fera son retour au Paris SG à la fin de la saison en cours.