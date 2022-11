Mercato OM : Marseille boucle un énorme départ en interne

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2022 à 16:43

En pleine Coupe du monde au Qatar, la direction de l’ OM vient de boucler un départ définitif en interne. Jacques-Henri Eyraud ne sera plus associé au club.

Son mandat à la tête de l’ OM de 2016 à 2021 fût très contesté en raison d’une communication maladroite, d’un manque de résultats et surtout des interdictions au stade. Le management de Jacques-Henri Eyraud passait très mal auprès des supporters de l’Olympique de Marseille. En janvier 2021, ces derniers avaient pris d’assaut le centre de formation Robert Louis Dreyfus pour afficher leur mécontentement. Ces mouvements de contestation avaient fini par précipiter le départ de l’homme de 54 ans.

Mercato OM : Jacques-Henri Eyraud quitte définitivement Marseille

S’il a été retiré de la présidence du club, Jacques-Henri Eyraud restait tout de même lié à l’ OM. Puisqu’il siégeait notamment au conseil d’administration de la LFP et occupait le poste de vice-président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Grâce à cette nomination, le bras droit de Frank McCourt figurait dans plusieurs groupes de travail de réformes du foot français. Sauf que ce rôle de conseiller est désormais achevé, pour la plus grande joie des supporters marseillais.

La Marseillaise explique en effet que Jacques-Henri Eyraud vient de faire ses adieux définitifs à l’ OM. En clair, il n’aura plus aucune fonction au sein de la direction du club phocéen. Dès ce mercredi, le dirigeant français avait déjà retiré toute mention le liant à l’Olympique de Marseille via les réseaux soucieux. Ce geste n’avait rien d’étonnant, puisque le divorce entre les différentes parties était actées depuis de longs mois. L’ancien directeur de la communication d’Euro Disney pourra de ce fait se consacrer pleinement au « Project Liberty et au développement des activités du groupe », comme l'indique la source. En attendant, son successeur à la tête de l’ OM, Pablo Longoria, se projette déjà sur le prochain mercato hivernal. Le dirigeant espagnol travaille en coulisse pour attirer de nouveaux renforts.