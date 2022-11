Mercato PSG : C’est confirmé, Joao Felix a pris sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 11:48

Déjà buteur avec le Portugal à la Coupe du Monde au Qatar, Joao Félix voudrait quitter l’Atlético Madrid dès cet hiver. Une bonne nouvelle pour le PSG.

En froid avec Diego Simeone et en manque de temps de jeu, Joao Felix ne veut plus poursuivre l’aventure avec l’Atlético Madrid. Actuellement au Qatar avec le Portugal pour la Coupe du Monde 2022, le milieu de terrain offensif de 22 ans aurait arrêté une importante décision pour son avenir. En effet, selon les informations du quotidien madrilène Marca, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne aurait décidé de quitter les rangs des Colchoneros dès que possible, voire même lors du marché des transferts de janvier.

Déterminé à poursuivre sur sa lancée du Mondial dans la seconde partie de saison, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo aurait expressément demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau point de chute. Intéressé par le profil du natif de Viseu, le Paris Saint-Germain pourrait donc le récupérer dès cet hiver, mais la concurrence est rude sur ce dossier.

PSG Mercato : Le Bayern, Chelsea et Man United à l’assaut de Joao Félix

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 127 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2026, Joao Félix ne compte pas s’éterniser à l’Atlético Madrid. Désormais rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants depuis le retour définitif d’Antoine Griezmann, Félix voudrait changer d’air durant l’hiver et le Paris Saint-Germain s’active déjà en coulisses pour le récupérer.

Luis Campos se serait rapproché de son compatriote Jorge Mendes ainsi que de la direction du club de Madrid afin de négocier un prêt avec option pour le numéro 7 des Colchoneros. Selon Marca, le Portugais ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre l’armada offensive de l’équipe de Christophe Galtier aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé. Cependant, Luis Campos va devoir se montrer très convaincant puisque Joao Félix intéresserait aussi le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United.

Affaire à suivre donc…