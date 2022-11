Mercato OM : Le plan de Sampaoli en cas d’échec pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2022 à 16:18

Le FC Séville fait partie des courtisans du milieu de terrain de l’ OM, Gerson. Mais en cas d’échec, le club entrainé par Jorge Sampaoli a déjà un plan B.

L’avenir de Gerson est encore flou à l’Olympique de Marseille. Après à une première partie de saison compliquée sous les ordres d’Igor Tudor, l’international brésilien ne veut plus entendre parler de l’ OM. Il est déterminé à changer de club dès cet hiver. Ayant obtenu l’aval de ses dirigeants, le joueur de 25 ans est rapidement retourné au Brésil afin de finaliser son transfert à Flamengo. Sauf que ce deal n’a toujours pas abouti.

OM Mercato : Sampaoli tient une solution alternative pour Gerson

Les négociations entre les deux écuries sont même au point mort en raison des exigences financières de l’Olympique de Marseille. Le club brésilien espère limiter la casse, en réclamant 15 millions d’euros pour acter le départ de son joueur. Un montant trop important pour Flamengo. Dans ces conditions, il y a peu de chances de voir Gerson rejoindre le club carioca cet hiver. Et alors que ce deal se complique de plus en plus, le milieu offensif tient déjà une autre porte de sortie. Selon la presse espagnole, le FC Séville s’active pour le recruter.

Il faut dire que Gerson était un pion essentiel à l’ OM la saison dernière sous l’ère Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin entretient de bonnes relations avec le joueur et voudrait désormais l’attirer sous ses ordres en Andalous. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter dans les prochains jours. Toutefois, Jorge Sampaoli a une autre piste dans le viseur pour renforcer son entrejeu. Le journaliste Ekrem Konur explique en effet que le nouvel entraîneur du Séville FC ambitionne de recruter le milieu de terrain l'Inter Milan, Roberto Gagliardini.

Cette cible semble plus accessible pour les Andalous, car l’international italein arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Nerazzurri. Il sera donc libre de s’engager où bon lui semble dès cet hiver. Une aubaine pour les dirigeants espagnols en quête d’un nouveau milieu de terrain. Le FC Séville se tient ainsi prêt à recruter le joueur de 28 ans, en cas d’échec de la piste menant à Gerson.