OM : Une légende marseillaise affiche son soutien à Neymar Jr

Publié par Ange A. le 27 novembre 2022 à 02:28

La récente blessure de Neymar Jr avec le Brésil en Coupe du monde n’a pas laissé un grand nom de l’Olympique de Marseille indifférent.

La Coupe du monde au Qatar a mal débuté pour Neymar Jr. Si le Brésil l’a emporté face à la Serbie (2-0) pour son entrée en matière, l’attaquant du Paris Saint-Germain a enregistré un coup dur. Lors de cette rencontre inaugurale, la superstar du PSG a été victime d’une entorse de la cheville droite suite à un tacle d’un défenseur serbe. Sélectionneur de la Seleçao, Tite s’est voulu rassurant quant à la condition physique de son protégé dont le Mondial ne semble pas compromis. Le technicien brésilien a assuré que l’attaquant parisien pourra disputer le reste de la compétition, quoiqu’incertain pour les prochains matchs de poules. Cette nouvelle blessure de Neymar ne laisse pas Dimitri Payet indifférent. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille s’est montré optimiste pour son rival parisien.

OM : Dimitri Payet optimiste pour Neymar Jr

Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille se veut rassurant pour Neymar Jr suite à sa nouvelle blessure à la cheville. Les derniers clichés de celle-ci montrent d’ailleurs qu’elle a enflé. « C’est le problème en Coupe du monde, on est sans cesse dans l’urgence. Et la moindre petite blessure peut nous faire déclarer forfait. Après, en le voyant marcher comme ça, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le voir marcher, c’est plutôt rassurant », a indiqué Dimitri Payet, invité du Mag sur TF1.

Neymar incertain pour le reste de la phase de poules, le Brésil peut valider son ticket pour le prochain tour lundi contre la Suisse. La Nati a signé un court succès d’entrée (1-0) jeudi contre le Cameroun, dernier adversaire de la Seleçao. Les Lions indomptables seront face à l’ogre brésilien vendredi prochain.