Real Madrid : Coupe du Monde, Eden Hazard prévient Olivier Giroud

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 12:57

Sélectionné avec la Belgique en Coupe du Monde, Eden Hazard a adressé un message rempli d'humour à l'attaquant français Olivier Giroud.

Olivier Giroud aurait-il un pouvoir d'autorité sur Eden Hazard ? Le milieu offensif du Real Madrid a fait beaucoup rire les médias français ce dimanche, après la victoire de l'Équipe de France contre le Danemark (2-1). Séléctionné avec la Belgique pour la Coupe du Monde, il a tenu à réagir sur la prestation d'un attaquant des Bleus. Et pas n'importe lequel.

Il s'agit d'Olivier Giroud, le buteur du Milan AC. Conscient qu'il se trouve à une longueur du record de buts de Thierry Henry (52) avec la France, Hazard a tenu à le prévenir au micro de Téléfoot : « On a Titi (Thierry) Henry dans notre équipe, donc si tu pouvais rester à égalité ça serait bien, parce que sinon il va nous casser les pieds. Mets un but, mais après, quand il sera plus avec nous s'il-te-plaît » a t-il lancé sur le ton de l'ironie.

Real Madrid : Débuts en demi-teinte pour Eden Hazard avec la Belgique

Titulaire contre le Canada pour le premier match de Coupe du Monde de la Belgique, Eden Hazard n'a pas réalisé une très grande performance tout comme ses coéquipiers. Les Diables Rouges se sont montrés plus que fébriles en étant dominés par les Canucks. Néanmoins, la Belgique demeure en tête de son groupe grâce au match nul entre le Maroc et la Croatie. Dans des propos rapportés par L'Equipe, Hazard a donné la recette pour réussir au Mondial : « À moi de bien jouer tous les matches pour que tout le monde soit content et qu'on puisse faire quelque chose de bien. La Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon. Si je suis moins bon, ce sera difficile » a t-il déclaré.

Sa présence (une heure) face au Canada en début de Coupe du Monde devrait en tout cas le rassurer pour son avenir. Pour rappel, Eden Hazard cire souvent le banc de touche du Real cette saison : il a été 17 fois remplaçant sur les 20 rencontres disputées par les Merengues ! Une statistique qui aurait pu lui saper le moral avant le Mondial au Qatar. Finalement, c'est peut-être sa sélection qui va lui permettre de retrouver la forme. Avec un titre de champion du monde à la clé? Réponse le 18 décembre.