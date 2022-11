RC Lens : Sans un cadre du Racing, la Belgique n'y arrive plus

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 18:42

Surprise par le Maroc (0-2) en ouverture de la deuxième journée de phase de groupes du Mondial au Qatar, la Belgique a déçu sans un ailier du RC Lens.

Il n'y a pas de petites nations dans le football. Si nous avions été surpris par la victoire de l'Arabie saoudite face à l'Argentine (2-1) puis celle du Japon contre l'Allemagne (2-1) lors de la première journée de phase de groupes de la Coupe du Monde, celle du Maroc n'est pas mal non plus dans le genre. Les Lions de l'Atlas ont triomphé de la Belgique ce dimanche avec un succès 2-0 à Al Thumama Stadium.

Pourtant, ce résultat est tout sauf volé pour les Marocains qui ont su tenir tête aux Diables Rouges. En première mi-temps, ils se sont d'abord vus refusés un but sur coup franc à juste titre. La bande à Walid Regragui n'a rien lâché et c'est un nouvel entrant, Abdelhamid Sabiri, qui a crucifié le premier la Belgique sur un nouveau coup de pied arrêté (0-1, 73'). Kevin De Bruyne et ses partenaires ont poussé mais sur une contre-attaque parfaitement menée, Zakaria Aboukhlal donne la victoire définitive au Maroc (0-2, 90+2'). Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et un attaquant du RC Lens a assisté impuissant à la déroute des Diables Rouges.

RC Lens : Loïs Openda remplaçant lors de la défaite belge contre le Maroc

L'identité de cet attaquant belge n'est autre que Loïs Openda. Remplaçant face au Maroc, l'ailier des Sang-et-Or n'a rien pu faire pour éviter la défaite des siens. Il n'a pas été appelé par son sélectionneur Roberto Martinez durant cette rencontre, contrairement au match contre le Canada où il était entré à la place de Michy Batshuayi. Openda avait pu disputer 18 minutes avec sa sélection, pour sa première rencontre de Coupe du Monde. Il avait ainsi confirmé ses bonnes dispositions contre l'Égypte en amical (18 novembre).

Cette défaite surprise de la Belgique face au Maroc redistribue les cartes dans le groupe F. Ce sont désormais les Lions de l'Atlas qui sont en tête (4 pts) à une journée de la fin de la phase de groupes. Ils devancent d'un point les Diables Rouges, et de trois points la Croatie et le Canada qui s'affrontent actuellement. Cette déconvenue ne devrait pas arranger les choses au sein du vestiaire belge, surtout après les mots de Kevin De Bruyne. Le milieu de Manchester City avait fait une déclaration choquante mercredi dernier dans une interview pour The Guardian, après la victoire en demi-teinte contre le Canada (1-0) : « Je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux. ». Roberto Martinez aura la lourde tâche de remotiver ses troupes avant un match capital contre la Croatie jeudi.