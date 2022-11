ASSE Mercato : Le FC Nantes recale un flop de l'AS Saint-Etienne

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 09:50

Sur le départ à l'ASSE, un jeune milieu de terrain était en instance de transfert vers le FC Nantes, mais le deal a finalement échoué.

Auteur d’un mercato estival agité, l’AS Saint-Etienne a offert en début de saison des portes de sortie à plusieurs jeunes indésirables. Lors de son arrivée, Laurent Batlles souhaitait offrir une nouvelle dynamique à son groupe, en écartant notamment certains joueurs dont le rendement n’était pas de la hauteur de l’ ASSE. Ainsi, les Verts se sont séparés en début de saison de Maxence Rivera, parti rejoindre les rangs du Puy Foot 43, mais aussi de Bilal Benkhedim, qui était surveillé de près par le FC Nantes.

ASSE Mercato : Annoncé comme un grand espoir, Benkhedim vit un cauchemar

Le milieu offensif de 21 ans ne rentrait plus dans les plans de son entraîneur et avait été testé dans l’équipe d’Antoine Kombouaré début octobre. Si l'on pensait l’Algérien signer chez les Canaris, le deal a finalement capoté. Comme le révèle l’insider stéphanois sur Twitter GaelB42, le jeune joueur n’a pas été conservé par les Jaune et Vert et s’entraînerait désormais seul. Non-prolongé par l’AS Saint-Etienne cet été, Bilal Benkhedim se retrouve donc sans club et pourrait rebondir en Régional 2.

La source dévoile en effet que le flop stéphanois est en contact avec Saint-Chamond Foot et pourrait s’engager prochainement là-bas pour ne pas perdre le rythme. Au total, le milieu avait disputé 6 rencontres de Ligue 1 mais également un match de Ligue Europa sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Une terrible désillusion pour le natif d’Alès, qui était pressenti pour intégrer progressivement le onze de l’ ASSE ces dernières années. À Nantes, le joueur était également attendu pour entrer dans le groupe professionnel à court terme, mais n’a finalement pas eu les faveurs de l’équipe réserve.