ASSE Mercato : Le gros défi du Puy Foot à l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 03:21

Le Puy Foot a engagé Bilal Benkhedim, mercredi. Le club de National promet de relancer le joueur formé à l' ASSE et libéré par le club ligérien.

Sans club depuis la fin de son contrat et son départ de l’ ASSE, Bilal Benkhedim était à la recherche d’un nouveau challenge. Après un essai non concluant au FC Nantes, il a finalement déposé ses valises au Puy Foot 43. Le club ponot a officialisé l’arrivée du milieu offensif, avec pour objectif d’aider l’équipe de Roland Vieira a assurer son maintien en National dans un premier temps. Le transfuge de l’AS Saint-Étienne a même retrouvé son ancien coéquipier, Maxence Rivera à Puy-en-Velay. Ce dernier est prêté par les Verts, jusqu’à la fin de la saison.

ASSE Mercato : Le Puy Foot promet de relancer Bilal Benkhedim

Réagissant à la signature de Bilal Benkhedim dans son équipe, l’entraineur de Puy Foot 43 a fait une promesse forte au joueur de 21 ans et à l’ ASSE. Il a promis de faire décoller sa carrière, qui stagne depuis son éclosion avec les U19 stéphanois, vainqueurs de la Coupe Gambardella en 2019. « On connaît Bilal. On l’a souvent vu contre nous, on le suit depuis longtemps. Il a un parcours difficile, il est rentré dans la machine à laver du milieu professionnel, il n’en est pas sorti indemne. Mais c’est un super profil à relancer », a déclaré Roland Vieira, dans Le Progrès. « On est capable de le faire ici. C’est un joueur de talent, capable de faire plein de choses », a rassuré le technicien de 43 ans, ensuite.

Pour mémoire, Bilal Benkhedim a été formé à Saint-Etienne entre 2016 et 2018. Passé pro en février 2018 et lancé en Ligue 1 en novembre 2019, il n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE. Il n'a joué que 10 bouts de matchs avec l’équipe professionnelle des Verts, entre 2019 et mai 2022.