ASSE Mercato : Des départs dans les tuyaux après Katranis

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 02:15

L’ ASSE a résilié le contrat d’Alexandros Katranis, mercredi, alors qu’il était lié au club jusqu’à fin juin 2022. D’autres joueurs indésirables pourraient suivre le défenseur grec.

ASSE : Les contrats de Sissoko, Diousse et Benkhedim résiliés ?

Après la rupture à l’amiable du contrat d’Alexandros Katranis (23 ans), l’ ASSE devrait se débarrasser d’autres joueurs sur qui Claude Puel ne compte pas ou qui ont très peu de temps de jeu. Selon But Football Club, Alpha Sissoko (24 ans), Assane Diousse (24 ans) et Bilal Benkhedim (20 ans), tous en fin de contrat en juin 2022, sont concernés par la mesure. Arrivé à l’AS Saint-Étienne en juillet 2019 en provenance de Clermont Foot, le premier n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts. Pour preuve, il avait été prêté à Puy Foot (National), pour six mois, en janvier 2020. Idem pour le deuxième ! Le milieu défensif sénégalais sort de deux prêts successifs au Chievo Vérone (Italie), puis à Ankaragucu (Turquie). Pour rappel, Assane Diousse a été recruté à Empoli en août 2017 pour 5 M€.

Quant au dernier, il a été formé à l’ ASSE. Passé pro en février 2018, le milieu offensif n’a pas pu progresser, de sorte à intégrer l’équipe professionnelle stéphanoise. Ne rentrant pas dans les plans de Claude Puel comme Sissoko et Diousse, Benkhedim devrait aussi voir son contrat résilier, si l’on se fie à l’information de la source. Il faut dire que l' ASSE a encore quelques jours pour trouver un terrain d’entente avec ces joueurs indésirables, afin de se séparer mutuellement.

Plusieurs joueurs en fin de contrat en 2022

À noter que des joueurs aux gros salaires : Wahbi Khazri (290 M€ mensuel) et Ryad Boudebouz (200 000 € par mois) sont, eux, concernés par l'opération réduction de la masse salariale initiée par le manager général du club ligérien. Toutefois, ils ne sont pas enclins à quitter l' ASSE et restent accrochés à leur contrat qui expire en juin 2022. Miguel Trauco (29 ans) et Timothée Kolodziejczak (30 ans en octobre) sont également dans leur dernière année de contrat à Sainté.