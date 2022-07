ASSE Mercato : Un espoir révèle les raisons de son départ de Sainté

Publié par Nicolas le 28 juillet 2022 à 20:45

ASSE Mercato : Vainqueur de la Coupe Gambardella avec Saint-Etienne, un jeune milieu de terrain s'est expliqué sur les raisons de son départ du club.

ASSE Mercato : Bilal Benkhedim quitte l'AS Saint-Etienne

Bilal Benkhedim était l'un des plus grands espoirs du centre de formation de l'ASSE. Vainqueur de la Coupe Gambardella avec les Verts, il aspirait à jouer dans l'équipe professionnel mais a finalement quitté le club après avoir échoué dans la tentative d'accord avec son club formateur. Dans une interview accordée à Actufoot, il explique les raisons de cet échec.

« C'est une saison assez particulière. En début d'année, le club m'a proposé de prolonger mon contrat d'un an, pour ensuite envisager un prêt dans la foulée. Finalement, ça ne s'est pas fait, et quand tu ne prolonges pas, le club n'est pas très content... Arrivant en fin de contrat, je n'étais plus dans les plans. Nous ne nous sommes pas entendus. Je n'ai pas fait la grosse tête en disant que je veux ci ou que je veux ça. Mais sur certains détails, les négociations bloquaient et ça ne s'est pas fait. Ils m'ont fait comprendre que lorsque tu es joueur sur sa dernière année de contrat, et que tu ne t'es pas entendu avec le club pour une prolongation, tu ne jouerais pas avec les pros les week-ends. »

Pour le jeune joueur de 21 ans, les raisons de son départ de Saint-Etienne ne sont pas liées à aujourd'hui mais date de bien avant. « C'était il y a presque deux ans maintenant. Et c'est pour cela que nous ne nous sommes pas entendus par la suite pour la prolongation. Mais je ne préfère pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que tout bascule dans le club. Maintenant, c'est du passé. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de mauvais comportement ou d'accrochage avec le club. Je me suis réfugié dans le travail. C'est blessant mais c'est comme ça. Je n'en veux pas au club de Saint-Étienne. J'ai toujours été là pour ce club et ils m'ont toujours apprécié. » Alors que le secteur offensif des Verts reste limité, l'apport de Benkhedim aurait été précieux pour cette saison 2022-2023 de Ligue 2.

ASSE Mercato : Bilal Benkhedim cherche un nouveau challenge

Libre de tout contrat, le milieu offensif cherche un nouveau challenge et reste ouvert à toutes les possibilités aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. « J'espère évoluer le plus haut possible. Je n'en demande pas beaucoup. Un bon projet, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, me plairait. J'ai confiance en moi, et je sais que je peux apporter de bonnes choses à une équipe. Après, ce sont des évènements que l'on ne contrôle pas vraiment. En tout cas, de mon côté, je me tiens prêt et je m'entraîne tous les jours pour ça. Je ne me mets pas de frein. Je laisse toutes les portes ouvertes. »

Le jeune algérien se laisse même la possibilité d'évoluer à l'étranger. « Si c'est à l'étranger que je dois poursuivre ma carrière, ça ne me fait pas peur. En tout cas, en France ou à l'étranger, je vois mon départ de Saint-Étienne comme un tremplin. » Motivé à l'idée de rebondir, le meneur de jeu devrait voir arriver des propositions assez rapidemment dans les jours qui viennent.