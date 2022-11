RC Lens Mercato : Un taulier du RCL courtisé par Liverpool !

Publié par Enzo Vidy le 28 novembre 2022 à 12:20

Très performant au milieu de terrain lors de la première partie de saison, un taulier du RC Lens est convoité par Liverpool.

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG, le RC Lens a réalisé quatre premiers mois de championnat quasiment parfaits. Grâce à un jeu porté vers l'avant et un esprit d'équipe irréprochable, les hommes de Franck Haise ont écœurés leurs adversaires semaine après semaine. Au milieu de terrain, l'infatigable Seko Fofana a une nouvelle fois prouvé que c'était lui le véritable patron de cette équipe du RCL, et ça ne passe pas inaperçue auprès des dirigeants de Liverpool. En effet, si l'on en croit les informations de l'insider Ignazio Genuardi, le capitaine des Sang et Or aurait tapé dans l'œil de Jurgen Klopp qui souhaite rapidement renforcer son milieu de terrain pour la deuxième partie de saison. Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2025, Seko Fofana devrait encore attirer l'attention lors du prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2023.

RC Lens Mercato : Un départ de Seko Fofana cet hiver semble peu probable

Rappelez-vous le 31 août dernier lors de la victoire 5-2 du RCL face à Lorient. Quelques minutes après le coup de sifflet final, la prolongation de Seko Fofana avec les Sang et Or était officialisée dans le rond central, devant un public de Bollaert complètement euphorique à l'annonce de cette nouvelle. Trois mois quasiment sont passés depuis cet évènement inoubliable pour les supporters lensois, et il est difficile d'imaginer un départ du milieu ivoirien dès le prochain mercato, et ce, malgré les nombreuses offres qui risquent de tomber sur la table des dirigeants. De plus, la deuxième partie de saison s'annonce chargée pour les hommes de Franck Haise, et s'ils veulent espérer continuer sur leur incroyable lancée, la présence de Seko Fofana dans l'entrejeu lensois sera indispensable.