PSG Mercato : découvrez le nouveau revirement de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2022 à 21:20

Alors que l’agent de Lionel Messi a démenti des négociations avec l’Inter Miami, la presse étrangère maintient ses soupçons sur l’avenir de la star du PSG.

Paris SG, ce qui se dit sur l'avenir de l'Argentin

Après que The Times ait évoqué un accord proche entre Lionel Messi et l’Inter Miami, le journaliste anglais Ben Jacobs a confirmé les rumeurs concernant l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le spécialiste de CBS Sports explique notamment que « les pourparlers sont en cours depuis un certain temps. Le sentiment est que Lionel Messi finira un jour à l'Inter Miami, même lorsqu'il était encore à Barcelone. Le PSG continuera à faire pression pour son propre renouvellement après la Coupe du Monde et "rejette" l'idée que Messi ait déjà pris une décision ».

Libre le 30 juin prochain, le septuple Ballon d’Or n’a pas encore tranché pour la suite de sa carrière selon son agent Marcelo Méndez, qui a déclaré au micro de CNN. « C’est faux, c'est une fake news. Il n'y a pas de négociation pour que Lionel rejoigne l'Inter Miami la saison prochaine. » Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui précise que Messi « est concentré à 100% sur la Coupe du monde, pas sur les négociations. Rien n'arrivera avant 2023 ». Cependant, ces démentis ne semblent pas décourager la presse étrangère qui continue de soutenir que le futur de la Pulga pourrait se dessiner loin de la capitale française cette saison.

PSG Mercato : Négociations confirmées entre Messi et Beckham

Arrivé librement en août 2021 en provenance du FC Barcelone, où il a brillé durant une vingtaine d’années, Lionel Messi dispute ses derniers mois de contrat sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Si son entourage balaie du revers de la main tout accord proche avec l’Inter Miami, le journaliste espagnol José Alvarez insiste sur le fait que l’international argentin de 35 ans négocie bel et bien en coulisses avec son ami David Beckham pour rejoindre sa firme, en MLS, l’été prochain. « Aucun doute, Messi négocie déjà avec l’Inter Milan pour la saison prochaine », a-t-il confié sur le plateau de l’émission El Chiringuito cette nuit.