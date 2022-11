OM : la réponse claire de Veretout en pleine Coupe du monde

Publié par Timothée Jean le 28 novembre 2022 à 22:15

Présent en conférence de presse, le milieu de l’ OM, Jordan Veretout a répondu aux critiques qu’il a reçues lors de sa convocation pour le Mondial.

Champion du monde en titre, l’Équipe de France a bien assumé son statut en se qualifiant directement pour les huitièmes de finale après sa deuxième victoire consécutive face au Danemark (2-1). Leaders du groupe D, les Bleus aborderont leur troisième match face à la Tunisie, mercredi prochain, en toute sérénité. Le sélectionneur Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements pour ce match. En attendant, 48 heures avant cette rencontre, Jordan Veretout s’est présenté en conférence de presse.

Olympique de Marseille : Jordan Veretout a mérité sa place en équipe de France

Âgé de 30 ans, le milieu de terrain de l’ OM dispute la première Coupe du Monde de sa carrière. Il a décroché son billet pour le Qatar en profitant des nombreuses blessures dans l’entre jeu des Bleus, mais surtout en raison de ses bonnes prestations avec l’Olympique de Marseille. Et si sa convocation a suscité diverses railleries sur la toile, Jordan Veretout assure que sa place en équipe de France est méritée.

Il est monté en puissance au club phocéen d'où il a gagné sa place dans le groupe de Deschamps. « Cela n’était pas une surprise. J’ai réalisé de très belles années en Italie. Si mon début de saison à l’ OM n’a pas été parfait, j’ai montré un très beau visage sur ces dernières semaines. Je suis monté en puissance et le sélectionneur l’a vu », a-t-il indiqué devant les médias.

Le milieu de terrain de l'équipe marseillaise fait fi des critiques pour se concentrer sur ses performances sur le terrain. Il travaille d’arrache-pied à l’entraînement et se tient prêt à tout moment pour aider sa sélection nationale. « Si on veut les faire taire, le meilleur moyen, c’est simplement le terrain et tout donner. Ça fait partie du jeu. Il faut savoir faire la part des choses et rester concentré », a-t-il ajouté.

S’ils sont déjà qualifiés, les Bleus de Didier Deschamps devront faire très attention aux Tunisiens, car ils ont encore une carte à jouer. Kylian Mbappé et ses compatriotes ne prendront pas ce match à la légère. Ils comptent achever cette phase de poule sur une bonne note, avec trois victoires en trois matchs.