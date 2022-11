OM : Mondial, un milieu de Marseille gagne la confiance de Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 28 novembre 2022 à 14:50

Présent avec l'Equipe de France au Qatar pour la Coupe du monde, un milieu de l' OM est en train de gagner la confiance de Didier Deschamps.

Lors de la liste dévoilée par Didier Deschamps le 9 novembre dernier, il n'était pas forcément nécessaire d'être un visionnaire pour savoir que Mattéo Guendouzi ne jouerait pas beaucoup avec l'Equipe de France dans cette Coupe du monde. Toutefois, le milieu de terrain marseillais n'en reste pas moins motivé, et lors d'un match amical qui a eu lieu hier contre Al Ahli, il a réalisé une très belle performance. Associé à Jordan Veretout dans le milieu de terrain des Bleus, Mattéo Guendouzi était très en jambes et s'est même offert le luxe de transformer un penalty pour permettre aux remplaçants de l'Equipe de France de faire le break.

Certes, ce n'est qu'un match amical face à une équipe bien plus faible, mais la détermination et l'envie de Mattéo Guendouzi sont deux éléments qui ne sont sans doute pas passés inaperçus auprès du sélectionneur Didier Deschamps.

OM : Guendouzi devrait être titulaire avec les Bleus mercredi

Grâce à la belle victoire acquise samedi après-midi en fin de rencontre face au Danemark, les Bleus ont validé leur billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Opposé à la Tunisie mercredi pour le troisième et dernier match de poule, Didier Deschamps devrait largement remanier son effectif, et cela devrait grandement profiter à Mattéo Guendouzi. En effet, d'après les informations dévoilées par L'Équipe, le milieu de l' OM devrait être associé à Youssouf Fofana devant la défense française, à la place d'Adrien Rabiot et d'Aurélien Tchouaméni. Un autre joueur de l'Olympique de Marseille pourrait démarrer cette rencontre, il s'agit de Jordan Veretout.

Quoi qu'il en soit, même si les deux joueurs de l' OM ne sont pas titulaires au coup d'envoi face à la Tunisie, il y a de fortes chances qu'ils rentrent en cours de match, et qu'ils connaissent leur premier match de Coupe du monde avec l'Equipe de France.