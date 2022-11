Mercato OM : Coup de théâtre, Milik proche d’un retour à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 novembre 2022 à 12:39

Prêté par l’ OM, Arkadiusz Milik semblait bien parti pour rester à la Juventus. Mais la démission collective des dirigeants italiens remet en cause le deal.

Confronté à des exigences économiques lors du dernier mercato estival, l’ OM n’a pas hésité à envoyer Arkadiusk Milik à la Juventus sous la forme d’un prêt payant estimé à environ un million d’euros. Cette opération a surtout permis au club phocéen de se séparer d’un grand attaquant afin de faciliter l’arrivée de nouvelles recrues offensives et de réduire sa masse salariale conséquente. De son côté, l’avant-centre polonais réalisait ainsi son « rêve de rejoindre un grand club comme la Juve ».

Mercato OM : Le transfert définitif de Milik à la Juventus s’écroule

Peu mis en valeur à l’Olympique de Marseille, Arkadiusk Milik s’est très vite adapté à son nouvel environnement avec 4 buts inscrits en 12 rencontres de Serie A. Et ses performances ont rapidement convaincu ses nouveaux dirigeants. La presse assurait récemment que la direction de la Juventus comptait bel et bien lever son option d’achat estimée approximativement à 8 millions d’euros. Sauf que les récents événements survenus au sein du club turinois ont totalement chamboulé ce dossier.

En effet, la Juventus a annoncé ce lundi soir la démission de la totalité des membres de son conseil d’administration, dont son président Andrea Agnelli, de même que son vice-président et ancien joueur, Pavel Nedved. « Sur proposition du Président Andrea Agnelli, tous les membres du conseil d’administration présents à l’Assemblée ont déclaré leur démission », peut-on lire dans le communiqué du club. Cette démission collective intervient à la suite d’une enquête ouverte par le Parquet de Turin pour fausse comptabilité au sein du club et de diverses plaintes. « Nous sommes à un moment délicat (...) Nous voulons rester unis et donner la possibilité à une nouvelle formation de changer la donne », ont indiqué les dirigeants démissionnaires.

C’est donc la fin de l’ère Andrea Agnelli, président de la Juventus depuis mai 2012. Cette démission devrait ainsi avoir des répercussions sur plusieurs dossiers en interne, dont celui d’Arkadiusz Milik. Il est dorénavant peu probable de voir l’attaquant polonais poursuivre son aventure dans le Piémont. Il devrait revenir à l’ OM à l’issue de la saison, à moins que la future direction de la Juve décide de le maintenir. En attendant, les dirigeants marseillais gardent toujours la porte ouverte pour le retour de son grand attaquant. Le duo Arkadiusz Milik-Alexis Sanchez fait déjà rêver bon nombre de supporters marseillais.