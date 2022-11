Stade Rennais Mercato : Le départ de Truffert se précise au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 29 novembre 2022 à 14:09

Courtisé par l'Inter Milan depuis quelques jours, Adrien Truffert semble de plus en plus proche d'un départ du Stade Rennais.

L'Inter Milan ne lâche pas Adrien Truffert. Alors qu'un intérêt du club intériste a été révélé la semaine dernière par La Gazzetta dello Sport concernant le latéral gauche du Stade Rennais, le célèbre média italien a dévoilé de nouvelles informations ce mardi. En effet, les représentants Nerazzurri devraient prendre contact avec les dirigeants rennais dès mercredi afin d'entamer les démarches pour le transfert d'Adrien Truffert dès cet hiver du côté de l'Inter Milan et de se mettre d'accord assez rapidement sur les modalités de cette opération.

La Gazzetta dello Sport précise également que la somme de 15 millions d'euros demandée par le Stade Rennais est jugée trop élevée du côté des dirigeants de l'Inter Milan qui souhaiterait négocier pour un prêt avec une option d'achat automatique l'été prochain.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier également courtisé cet hiver

Outre Adrien Truffert, Martin Terrier devrait également agiter le mercato du SRFC cet hiver. Beaucoup de clubs en Premier League veulent s'attacher les services de l'attaquant des Rouge et Noir. Parmi eux, Manchester United a fait de Martin Terrier l'une de ses priorités pour le prochain mercato hivernal. Après la fin du feuilleton avec Cristiano Ronaldo, les Reds Devils ne possèdent plus de véritable attaquant de pointe, et Eric ten Hag veut absolument renforcer son secteur offensif pour la deuxième partie de saison.

Les dirigeants rennais devraient être rapidement sollicités pour leur attaquant vedette, qui a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec le Stade Rennais. Estimé à 35 millions d'euros sur Transfermarkt, Martin Terrier pourrait rapporter un très beau chèque à Florian Maurice, qui devrait prendre le soin de faire monter les enchères avant de laisser filer son précieux buteur.