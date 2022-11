FC Nantes : Retour aux choses sérieuse pour les Canaris

Publié par Jules le 30 novembre 2022 à 00:39

Alors que le championnat est à l'arrêt depuis plus de 2 semaines, le FC Nantes a retrouvé aujourd'hui le chemin de l'entrainement pour se préparer.

Après 2 semaines de vacances, les joueurs du FC Nantes se sont retrouvés aujourd'hui pour reprendre l'entrainement collectif. L'effectif nantais semblait au grand complet pour la reprise des séances. Seul manquait Jean-Charles Castelletto, encore en lice avec le Cameroun pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il devrait rejoindre les Canaris dès la fin de l'aventure camerounaise dans cette compétition, alors que sa sélection est en ballottage défavorable.

Le FC Nantes devra s'adapter dans sa reprise après la trêve liée à la Coupe du monde. En effet cette pause imposée aux clubs est une grande première et l'effectif des Canaris devra nécessairement trouver des solutions pour que le physique des joueurs ne pâtisse pas trop de cet arrêt imposé des championnats et des compétitions de clubs, d'autant plus qu'un gros programme attend le FCN.

FC Nantes : Un stage au Portugal pour préparer les 26 match restants

Ce dimanche 4 décembre, le FC Nantes s'envolera au Portugal pour son stage de preparation en vue de la reprise des compétitions. En effet, les Canaris sont en pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, tandis qu'ils disputeront également un match important de Ligue Europa contre la Juventus Turin, un match pour lequel les supporters pourront finalement se rendre en masse au stade de la Beaujoire pour supporter le FCN.

Le programme du stage au Portugal n'est pas encore connu pour le FC Nantes. Pour le moment, on sait seulement que les Canaris auront 6 jours d'entrainements avant de s'envoler vers le sud du pays pour disputer le premier match amical de cette préparation. L'adversaire des hommes de Kombouaré pour cette première rencontre n'est pas encore connu à l'heure d'aujourd'hui.