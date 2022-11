Stade Rennais : Mandanda va faire entrer le SRFC dans l'histoire

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 13:41

En passe d'être titulaire pour le match des Bleus face à la Tunisie ce mercredi, Steve Mandanda va faire entrer le Stade Rennais dans l'histoire.

Arrivé libre le 6 juillet 2022 au Stade Rennais en provenance de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a réalisé une première partie de saison fantastique avec les Rouge et Noir. Autoritaire et solide sur la ligne, le gardien rennais a retrouvé son vrai niveau et a logiquement été récompensé par Didier Deschamps. Le 9 novembre dernier, il est appelé par le sélectionneur des Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l'Equipe de France.

Considéré comme le deuxième gardien des Bleus durant ce Mondial, le portier du SRFC était logiquement sur le banc lors des deux succès des hommes de Didier Deschamps face à l'Australie (4-1) et contre le Danemark (2-1). D'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, les Bleus affrontent la Tunisie ce mercredi pour assurer leur première place du groupe D. Et pour cette rencontre, Steve Mandanda devrait prendre place dans les buts Tricolores pour faire souffler Hugo Lloris.

Stade Rennais : Mandanda titulaire, une première historique au SRFC

Si sa titularisation est avérée, Steve Mandanda pourrait faire entrer le Stade Rennais dans l'histoire. En effet, jusqu'à présent, aucun joueur de l'histoire n'a disputé un match de Coupe du monde avec l'Equipe de France en étant sous contrat avec le club Rouge et Noir. Cette journée du mercredi 30 novembre pourrait donc écrire une nouvelle page de l'histoire du SRFC grâce à son gardien Steve Mandanda.

Pour rappel, le gardien rennais dispute actuellement la troisième Coupe du monde de sa carrière après 2010 et 2018 qui a vu la bande à Didier Deschamps aller au bout de la compétition en Russie. En 2014, Steve Mandanda devait également faire partie de l'aventure au Brésil, mais suite à une grave blessure survenue lors du dernier match de l' OM en championnat, il avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde.