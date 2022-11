Stade Rennais : Bruno Genesio et le SRFC font leur grand retour

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 15:41

En pause depuis la victoire contre Toulouse le 12 novembre en Ligue 1, Bruno Genesio et le Stade Rennais font leur retour sur les terrains ce mercredi.

Comme bon nombre de clubs du championnat cette semaine, le SRFC fait son grand retour aux entraînements, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Si la Coupe du monde au Qatar a quelque peu paralysé la saison des Rouge et Noir, avec 7 joueurs rennais appelés en sélection, le club breton souhaite poursuivre sur sa belle dynamique aperçue avant la trêve.

Comme annoncé par le club sur ses réseaux sociaux, les joueurs du Stade Rennais ont retrouvé le chemin des terrains de la Piverdière ce mercredi après deux semaines de repos. En attendant la présence des Mondialistes dont "les retours seront progressifs en fonction des parcours réalisés au Qatar", Bruno Genesio pourra parfaire son effectif via 3 matches amicaux prévus courant décembre.

Stade Rennais : Une tournée au Portugal puis un choc contre Angers durant la trêve

Dans son communiqué, le club breton évoque un stage des Rouge et Noir à Faro (Portugal) du 9 au 16 décembre prochain. Afin de garder le rythme pour la suite de la saison, Rennes jouera en amicale contre le Celtic Glasgow (10 décembre) et le Feyenoord Rotterdam (16 décembre). L’occasion pour Bruno Genesio de passer en revue son effectif avant le retour à la compétition et le déplacement à Reims le 29 décembre, lors de la 16e journée de championnat.

Avant cette rencontre de Ligue 1, le SRFC terminera sa campagne de matches amicaux contre le SCO d’Angers, le 21 décembre, au Roazhon Park. Une rencontre à laquelle pourront assister gratuitement les abonnés du Stade Rennais. 3es au classement de Ligue 1 et sur une série folle de 17 matches sans défaite, les Rouge et Noir tenteront de maintenir cette cadence jusqu’au choc contre le PSG, le 15 janvier 2023, dernier match avant la trêve hivernale.