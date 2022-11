RC Lens : Un défenseur du RCL bientôt de retour !

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 13:01

Gravement blessé au genou le 15 octobre dernier, un défenseur du RC Lens pourrait faire son retour plus rapidement que prévu.

Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche il y a un mois et demi, Jimmy Cabot a donné de ses nouvelles après avoir été opéré le 25 octobre dernier. Et si son entraîneur était pessimiste concerant un retour de son piston droit cette saison, l'ancien joueur du FC Lorient semble se remettre plus rapidement que prévu de sa grave blessure. Des images montrant Jimmy Cabot en train de jongler avec un ballon à Clairefontaine ont fuité et laissent entrevoir un retour plus rapide que prévu à la compétition.

Suite à sa blessure, c'est le Polonais Przemyslaw Frankowski qui a hérité du rôle de piston droit dans l'équipe du RCL. Et au vu des résultats des hommes de Franck Haise jusqu'à la trêve, ce choix s'est avéré plus que payant de la part du technicien Sang et Or.

RC Lens Mercato : Le joker médical a été utilisé par le RCL

Suite à l'indisponibilité annoncée concernant la blessure de Jimmy Cabot, les dirigeants lensois se sont immédiatement activés pour recruter un joker médical. Et après quelques semaines de recherche, c'est du côté du Paris FC que le RC Lens est allé chercher son nouveau latéral droit. En qualité de joker médical, Julien Le Cardinal s'est engagé le 15 novembre dernier avec le RCL en signant un contrat jusqu'en 2025. Capable de se projeter rapidement vers l'avant tout en assurant ses arrières, le joueur de 25 ans correspondait parfaitement au profil recherché par Franck Haise.

Lundi, les Lensois ont retrouvé le chemin de l'entraînement après deux semaines de vacances, l'occasion pour Julien Le Cardinal de faire ses premiers pas avec le maillot Sang et Or. Étant donné que Frankowski semble bien parti pour aller en 8es de finale de la Coupe du monde avec la Pologne, Julien Le Cardinal pourrait être sollicité par son entraîneur lors de la reprise du championnat.