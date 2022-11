RC Lens : Une préparation intensive annoncée au RCL

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 01:09

À un mois de la reprise du championnat, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a prévu une préparation intensive pour ses joueurs.

Après des vacances bien méritées pour la plupart des joueurs du RC Lens, l'heure de la reprise a sonné. Lundi, les Sang et Or étaient de retour à l'entraînement avec déjà deux séances programmées et vont rapidement partir à Marbella en Espagne pour un stage qui durera environ 7 jours. Dès leur retour, les hommes de Franck Haise disputeront un match amical face au Havre, qui est actuellement premier du classement de Ligue 2 avec 4 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Ce match va permettre aux Lensois de se remettre à niveau et de retrouver du rythme avant la reprise de la Ligue 1. Pour rappel, le RC Lens reprendra sa marche en avant le 29 décembre prochain à l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice.

RC Lens : Un choc face au PSG le 1er janvier prochain

Actuellement 2e du championnat, les Sang et Or ne possèdent que cinq points de retard sur le Paris SG qui occupe seul la tête de la Ligue 1. Le 1er janvier prochain, les hommes de Franck Haise recevront le club de la capitale pour un choc qui s'annonce déjà palpitant à Bollaert. Le PSG n'a toujours pas perdu le moindre match cette saison toutes compétitions confondues, et le RC Lens est intraitable à domicile depuis le début du championnat. En effet, le RCL a disputé 8 rencontres au stade Bollaert, et a réussi à prendre 24 points.

Lors de cette rencontre face aux hommes de Christophe Galtier, les Sang et Or auront l'occasion de relancer complètement la course au titre entre Lensois et Parisiens, et ainsi nous offrir une deuxième partie de saison pleine de suspense dans le championnat de Ligue 1.