PSG Mercato : Le Barça lâche une annonce officielle pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2022 à 18:14

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Lionel Messi est annoncé sur le retour au Barça. Jordi Cruyff, directeur sportif barcelonais, a évoqué le sujet.

Après l’avoir lâché en août 2021, faute de moyens financiers pour lui assurer une énième prolongation, le FC Barcelone n’a pas encore oublié Lionel Messi. Après son président Joan Laporta et son entraîneur Xavi Hernandez, c’est au tour du directeur sportif du club culé de s’exprimer sur l’éventualité d’un retour de la star argentine au Camp Nou. Même s’il reconnait la complexité de l’opération à l’heure actuelle, Jordi Cruyff espère que le meilleur buteur de l’histoire du Barça et le club espagnol pourront se permettre une dernière danse.

« Messi ? Ce que j'ai compris et le président aussi, c'est qu'il doit y avoir un rapprochement avec une légende comme lui. Le Barça et Messi doivent se retrouver. Cela pourrait être après sa carrière. Mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble », a confié Jordi Cruyff dans une interview accordée ce mercredi à la RAC1. Pendant ce temps, la Pulga se rapprocherait d’une nouvelle signature en faveur du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Lionel Messi accorderait sa préférence au Paris SG

Arrivé librement durant l’été 2021 après avoir tout gagné avec le FC Barcelone en une vingtaine d’années, Lionel Messi dispute ses derniers mois de contrat sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, le septuple Ballon d’Or entre parapher un nouveau bail jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale pour continuer à percevoir 40 millions d’euros par saison, retourner à Barcelone pour y terminer sa carrière ou rejoindre la MLS et l’Inter Miami de David Beckham.

Mais d’après les informations relayées par Sky Sports, l’attaquant argentin ferait du PSG sa priorité pour la suite de sa carrière. La chaîne sportive explique que le compatriote d’Angel Di Maria se verrait encore rester un an, soit jusqu’en juin 2024, avant de rejoindre l'Inter Miami.