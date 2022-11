OL Mercato : De la concurrence pour un dossier chaud de Lyon

Publié par Jules le 30 novembre 2022 à 19:14

L'OL et Laurent Blanc, qui dispose déjà d'une short-list en vue du prochain mercato hivernal, pourraient être concurrencé dans un dossier chaud.

Pour son premier mercato sur le banc de l'OL, Laurent Blanc a plusieurs idées pour renforcer son effectif afin de préparer le reste de la saison en championnat. Actuellement huitième de Ligue 1, les Lyonnais, qui sont un peu à la traine dans la course à l'Europe, devront se renforcer pour espérer accrocher quelque chose en fin de saison.

Dans le sens des départs, l'Olympique Lyonnais travaille déjà sur le départ d'Houssem Aouar lors du prochain mercato. Mais les Gones ne devraient pas s'en tenir à des ventes durant le mois de janvier. Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur enfle concernant l'intérêt de l'OL concernant le milieu de terrain tunisien de Cologne, Ellyes Skhiri. Mais les Lyonnais ne seraient pas seuls dans ce dossier.

OL Mercato : Une grosse concurrence pour Ellyes Skhiri

Le profil du milieu de terrain de 27 ans plaît beaucoup à Laurent Blanc. Avec le possible départ de Houssem Aouar, l'entraineur de l'OL aura probablement besoin de monde au milieu de terrain et pourrait tenter de faire venir le Tunisien lors du prochain mercato pour s'offrir une possibilité supplémentaire dans l'entrejeu des Gones. Formé au Montpellier HSC, Ellyes Skhiri connaît bien le championnat de France et arrive en fin de contrat en juin prochain, ce qui fait largement baissé son prix sur le marché des transferts.

Néanmoins, deux grosses écuries européennes s'intéressent également au profil du joueur de Cologne. Ce mercredi, le journaliste turc Ekrem Konur affirme que le Borussia Dortmund et le FC Séville suivent de très près les performances du Tunisien. L'OL est donc loin d'être seul dans ce dossier et devra tenter de conclure le deal menant à Ellyes Skhiri malgré la concurrence des deux clubs.