ASSE Mercato : Une ancienne star des Verts se confie sur son départ

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 15:46





ASSE Mercato : Parti cet été du côté de Montpellier, un ex-cadre des Verts sous Pascal Dupraz a révélé tous les détails de son transfert.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri révèle les raisons de son départ

Il faisait partie des cadres de l'ASSE la saison dernière sous l'ère Pascal Dupraz. Wahbi Khazri a décidé cet été de s'engager avec le Montpellier HSC, après avoir échoué à sauverles Verts de la relégation. L'ancien bastiais avait pourtant terminé meilleur buteur du club lors du dernier exercice, avec 10 buts inscrits en Ligue 1. Désormais titulaire indiscutable dans l'Hérault, il a décidé de revenir sur son transfert à travers plusieurs interviews dans les médias.

Interrogé par RMC Sport sur son départ de l'AS Saint-Etienne, Khazri n'a pas hésité à charger ses ex-dirigeants : « Le projet qui a été mis en place n’avait pas le niveau pour la Ligue 1. Il y a des jeunes joueurs qui ont été lancés et qui ont fait le maximum, il n’y a aucun joueur dans ce groupe qui a triché, tout le monde s'est donné à 200%, mais ce qui fait la différence en Ligue 1, ce sont des joueurs de haut niveau. » avait déclaré le joueur peu après la relégation officielle de l'ASSE en Ligue 2.

ASSE Mercato : Khazri clame son amour pour Montpellier

Heureux d'avoir pu rejoindre le Montpellier HSC, Wahbi Khazri s'est aussi expliqué sur son choix de carrière : « Ici, c’est un club familial, avec des valeurs, ça aide. On sait pour qui on se bat tous les week-ends. J’ai très vite saisi l’esprit Paillade : ne rien lâcher sur le terrain. » s'est exprimé le milieu de 31 ans à Midi-Libre vendredi.

Également interrogé lors de sa présentation officielle sur la manière dont s'est réalisé le transfert, l'international tunisien (69 sélections, 24 buts) n'a pas hésité à révéler les coulisses de son arrivée : « C’est le club où j’ai senti le plus d’engouement pour m’accueillir. Les dirigeants étaient contents de me faire venir. J’ai eu le directeur sportif et le coach au téléphone et ils m’ont montré qu’ils voulaient que je vienne et je participe aux belles saisons, je l’espère, à venir ». Arrivé libre dans l'Hérault en juillet, Wahbi Khazri totalise déjà cinq titularisations en huit rencontres de Ligue 1 avec le MHSC pour 2 buts inscrits.