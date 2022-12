ASSE : Roland Romeyer prend une grande décision à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 01 décembre 2022 à 10:15

Longtemps écarté du groupe professionnel, le président de l'ASSE, Roland Romeyer, va faire son grand retour avec l'équipe de Laurent Batlles.

La situation est grave à l’AS Saint-Etienne, dernière de Ligue 2 après 15 journées de championnat. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le club ligérien actera prochainement des changements majeurs, que ce soit dans son effectif avec le mercato hivernal qu'au sein de son organigramme. Très impacté par les résultats des Verts cette saison, Roland Romeyer a décidé ce jeudi de reprendre les commandes du club, lui qui était davantage mis en retrait depuis l’arrivée de Jean-François Soucasse. Comme le révèle l’insider Mohamed Toubache-Ter, le président de l’ ASSE va faire son retour auprès du groupe stéphanois dans la journée, avec pour objectif de resserrer les liens avec son groupe.

Longtemps dans l’ombre de son président exécutif, Romeyer œuvrait en second plan sur les affaires courantes du club mais la donne aurait depuis peu changé. À la fois touché mais également très déçu du début de saison de Laurent Batlles et les siens, le dirigeant de 77 ans aura désormais une présence bien plus importante dans la vie quotidienne du groupe stéphanois. Si sous Claude Puel, sa forte présence pouvait parfois être dérangeante pour certains, sa décision de revenir au plus près de l'équipe ligérienne en pleine Coupe du monde laisse présager un changement de politique majeur de la part de la direction, qui pourrait instaurer davantage de rigueur dans le groupe.

ASSE : Les supporters peuvent patienter, Romeyer ne partira pas de sitôt

Pointé du doigt à l’instar de son homologue à la présidence, Bernard Caïazzo, Roland Romeyer a longtemps laissé planer le doute sur un possible départ de l’AS Saint-Etienne. Si un dossier de vente était effectivement actif pendant de longs mois, l’opération serait aujourd’hui au point mort. D’après Mohamed Toubache-Ter, le dirigeant stéphanois ne serait pas du tout dans l’optique de quitter le Forez et compte bien marquer sa patte chez les Verts. "Non c’est tout le contraire…", répond l’ancien responsable communication du SCO d’Angers à un internaute qui lui demandait ironiquement si Romeyer allait annoncer son départ aux joueurs.

Le rapprochement de Romeyer avec son groupe est aussi un signe fort pour le reste du staff ligérien. Le président souhaite en effet envoyer un ultimatum à Jean-François Soucasse, Loïc Perrin, Samuel Rustem et Laurent Batlles qui pourraient tous les quatre prendre la porte en cas de nouvelles contre-performances.