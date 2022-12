OM Mercato : Avant Gerson, un nouveau départ acté à Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2022 à 17:15

L’ OM vit des heures mouvementées. Alors que Gerson se rapproche de Flamengo, le club phocéen vient de boucler un départ au sein de sa direction.

Le milieu de terrain de l’ OM, Gerson, défraie la chronique depuis plusieurs heures. La raison ? L’international brésilien a séché la reprise de l'entraînement avec l’Olympique de Marseille dans le but de forcer son départ vers Flamengo cet hiver. Et forcément, cette absence à la Commanderie risque de lui coûter très cher. Les médias locaux sont unanimes sur le sujet. Absent lors de la préparation hivernale, Gerson s’expose à une lourde amende. Cette sanction financière ne devrait pas pour autant freiner ses envies de départ très tenaces. La presse brésilienne assure d’ailleurs que le joueur de 25 ans ne compte plus remettre les pieds dans la cité phocéenne, quitte à aller au clash en vue de forcer son transfert à Flamengo. Reste à savoir si l'ancien meneur de jeu de l'AS Rome aura gain de cause.

OM Mercato : Guillaume Pellan quitte Marseille

En attendant, la direction de l’Olympique de Marseille vient d’acter un nouveau départ. Cinq ans après son arrivée à l’OM, Guillaume Pellan a fait ses valises en toute discrétion. C’est le principal concerné qui a lui-même officialisé son départ du club phocéen via le réseau social Linkedin. Il quitte la direction marketing du club phocéen et va rejoindre en janvier « une industrie complètement différente », a-t-il posté.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2017 avec la lourde tâche de rendre les médias officiels du club entièrement numérique et d’accroître sa présence sociale, Guillaume Pellan considère sa mission accomplie. Il part du club phocéen l’esprit tranquille après « cinq années de bons souvenirs avec beaucoup plus de hauts que de bas ». Il a notamment tenu à remercier la direction de l’OM pour cette « marque de confiance ». À noter que Guillaume Pellan a entamé son aventure à l’Olympique de Marseille dans la distribution, avant de gravir peu à peu les échelons jusqu’à être nommé à la tête de la direction marketing du club phocéen en mars dernier. Il assure que cette expérience marseillaise fût un « voyage enrichissant ».