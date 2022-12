PSG Mercato : Une grande signature en attaque bientôt bouclée !

Publié par Thomas le 01 décembre 2022 à 15:45

En pleine Coupe du monde, le PSG continue d'avancer ses pions sur différents dossiers et se rapprocherait d'un coup superbe en attaque.

Le mercato hivernal approche, l’occasion pour le Paris Saint-Germain de rattraper les erreurs commises lors de la dernière fenêtre des transferts. Après plusieurs échecs cuisants, Luis Campos et les dirigeants parisiens ont fixé plusieurs objectifs pour cet hiver et seraient proches de concrétiser l’un d’entre eux, à savoir la prolongation de Lionel Messi. La star argentine est en fin de contrat en 2023 et se laissait le temps de la Coupe du monde pour véritablement faire un choix sur son futur. Totalement épanouie chez les Rouge et Bleu après une première saison délicate, la Pulga semble enfin avoir scellé son avenir.

PSG Mercato : Le Paris SG désormais seul en tête pour prolonger Lionel Messi

Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en seulement 13 matches de Ligue 1, le septuple Ballon d’Or attire logiquement les convoitises de nombreux clubs la saison prochaine. À 35 ans, Messi est entré dans les plans de l’Inter Miami en MLS, qui remue ciel et terre pour l’enrôler au même titre que Luis Suarez et Sergio Busquets. Si certaines rumeurs annonçaient un accord entre David Beckham, propriétaire du club, et le N°30 parisien, le deal serait loin d’être acté, bien au contraire. Comme le révèle le journaliste Ruben Uria, l’option Inter Miami se serait évaporée dans l’esprit du natif de Rosario, malgré une offre de contrat XXL du club étasunien.

Même son de cloche pour le FC Barcelone, qui a longtemps laissé miroiter la possibilité de rapatrier Lionel Messi cet été. Économiquement mais également sportivement, l’opération serait très difficile selon le journaliste. De fait, à l’heure actuelle, la prolongation de l’attaquant avec le Paris Saint-Germain serait en très bonne voie et pourrait s'officialiser à l'issue du Mondial 2022. Messi devrait sous peu parapher un bail de deux ans, jusqu’en 2025, avec une année en option. Une superbe nouvelle donc pour les supporters du PSG, qui pourront profiter du génie argentin encore quelques saisons.