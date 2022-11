FC Barcelone Mercato : Avant Messi, deux figures du club vers Miami

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 13:50

Alors que le Sunday Times annonçait un rapprochement de Lionel Messi à l'Inter Miami, deux légendes du FC Barcelone devraient rallier le club américain.

En pleine transition, le FC Barcelone devrait se séparer de certains joueurs mythiques lors du prochain mercato estival. Après avoir résilié à l’amiable le contrat de Gerard Piqué, le club catalan pourrait acter le départ de Sergio Busquets, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Le milieu international espagnol ne se sent plus capable de jouer une année de plus au Barça, malgré un statut d’indéboulonnable sous Xavi mais aussi en sélection. Figure de l’écurie Blaugrana, Busquets se serait déjà mis d’accord avec l’Inter Miami de David Beckham pour une arrivée libre l’été prochain.

Mais le joueur de 34 ans ne devrait pas être la seule figure du FC Barcelone à rejoindre l’équipe de MLS la saison prochaine. Comme le révèle COPE ce lundi, Luis Suarez devrait suivre le même chemin que son ex-coéquipier et rallier les rangs de la Floride. Actuellement sous contrat avec l’Atlético Nacional (Uruguay) jusqu’à fin décembre, El Pistolero se serait également mis d’accord avec David Beckham pour une arrivée, cette fois-ci pour le mois de janvier. Ancienne gloire du Barça, Luis Suarez devrait terminer sa carrière dans le championnat nord-américain, après plus d’une décennie de succès en Europe.

FC Barcelone Mercato : Le clan Messi dément tout deal avec l’Inter Miami

Si les venues de Sergio Busquets et Luis Suarez à Miami ont été confirmées ce lundi, en ce qui concerne Lionel Messi, le dossier s’annonce bien plus complexe. Alors que le Sunday Times annonçait ce week-end un accord entre l’attaquant du PSG et l’écurie américaine, le clan de l’Argentin a tenu à démentir formellement un rapprochement entre les deux parties.

Contacté par L’Équipe, l’entourage de Lionel Messi a annoncé que l’information du média britannique était "une fake news. Il n’y a aucune discussion avec l’Inter Miami. Il n’y a rien à dire sur l’avenir de Leo. Il est complètement concentré sur la Coupe du Monde ". De fait, le septuple Ballon d’Or serait davantage proche d’une prolongation au Paris Saint-Germain que d'un départ vers l’Inter Miami ou bien un retour au Barça. Comme le dévoile plusieurs médias, une décision sera prise par le joueur à la fin du Mondial.