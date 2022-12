France - Pologne : Robert Lewandowski lance déjà le choc

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 07:45

Capitaine de la Pologne, Robert Lewandowski s’est projeté sur le choc contre la France, son prochain adversaire en huitièmes du Mondial.

Bien que leader de sa poule, l’équipe de France a terminé la phase de groupes sur une triste prestation. Les Bleus se sont inclinés sur le plus petit des scores contre la Tunisie. Un but de Wahbi Khazri a mis fin à la série d’invincibilité des champions du monde en titre en phase de poules. Battus par les Aigles de Carthage, les Bleus seront opposés à la Pologne en huitièmes de finale du Mondial. Également battus lors de leur dernier match de groupe, les Polonais ont terminé dauphins de l’Argentine. Au sortir de cette défaite, Robert Lewandowski, le capitaine polonais, a adressé un message à son prochain adversaire.

France - Tunisie : L’avertissement de Robert Lewandowski aux Bleus

Le buteur du FC Barcelone s’attend à un gros challenge face à l’équipe de France. Il espère que ses partenaires afficheront un meilleur visage face aux champions du monde en titre. « Oui, c’est un gros challenge pour nous. On sait quel genre de joueurs ils ont, mais on doit en profiter, essayer de faire de notre mieux, se battre. On sait que la France est championne du monde en titre, et qu’ils peuvent peut-être en gagner un autre. Donc pour nous, ce sera un gros challenge. On devra jouer mieux qu’aujourd’hui [mercredi, ndlr] », a confié Robert Lewandowski en zone mixte.

La France et la Pologne vont s’affronter ce dimanche. Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur ses cadres pour ce choc. Contre la Tunisie, le sélectionneur national a procédé à un important turn-over. Les Bleus restent sur 7 matchs sans défaite contre les Polonais, dont trois matchs sans encaisser de but. La dernière confrontation s’était soldée par un court succès en amical (1-0) en 2011.