Equipe de France : Les Bleus fixés sur leur adversaire en 8es !

Publié par Ange A. le 30 novembre 2022 à 23:34

Battue par la Tunisie lors de la dernière journée, l’ Equipe de France est située sur son adversaire au prochain tour du Mondial.

Champions du monde en titre, les Bleus ont terminé la phase de poules sur une mauvaise note. Déjà qualifiée pour le prochain tour avant d’affronter la Tunisie ce mercredi, la France n’a pas réussi le sans faute en poules. Pire, l’ équipe de France a été battue sur le plus petit des scores par la Tunisie. Un but de Wahbi Khazri a suffi aux Aigles de Carthage pour venir à bout des Bleus. Mais cette réalisation de l’ancien Stéphanois n’a pas suffi pour qualifier les Tunisiens pour la phase à élimination directe. Malgré ce faux pas, la France termine en tête de sa poule devant l’Australie, vainqueur du Danemark, dernier du groupe. Après les dernières rencontres dans la poule C, la bande à Didier Deschamps connaît son adversaire en huitièmes de finale du Mondial qatari.

Equipe de France : La Pologne pour les Bleus en 8es !

L’ Equipe de France sera opposée à la Pologne au prochain tour. Les coéquipiers de Robert Lewandowski ont terminé dauphins de l’Argentine. Comme les Bleus, ils ont d’ailleurs plié l’échine face à l’Albicéleste de Lionel Messi ce mercredi (2-0). La rencontre se jouera dimanche prochain. Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur ses cadres pour ce choc. Contre la Tunisie, le sélectionneur national a procédé à un important turn-over. Prochain adversaire de la France, la Pologne a terminé la phase de poules avec 4 points. Ils n’ont encaissé que deux buts sur l’ensemble du tournoi.

Les Bleus restent sur 7 matchs sans défaite contre les Polonais, dont trois matchs sans encaisser de but. La dernière confrontation s’était soldée par un court succès en amical (1-0) en 2011. Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps maintiendra cette série en cours. Réponse dimanche prochain dans les coups de 18 heures.