Stade Rennais : Mondial, l'énorme regret d'une star du SRFC

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 08:15

Jérémy Doku s’est exprimé après l’élimination précoce de la Belgique à la Coupe du monde. L’attaquant du SRFC affiche sa déception.

Bruno Genesio va récupérer deux Diables Rouges dans les prochains jours. Convoqués pour la Coupe du monde au Qatar, Arthur Theate et Jérémy Doku sont déjà éliminés du Mondial. La faute à l’élimination précoce de la Belgique au tournoi. Les Diables Rouges terminent la compétition avec quatre points. Dans la foulée de cette élimination précoce, le sélectionneur Roberto Martinez a rendu son tablier. Parti au Qatar pour se rapprocher de son meilleur niveau, Jérémy Doku rentre bredouille. L’ailier du SRFC n’a disputé que 18 minutes sur l’ensemble du tournoi. Il n’a disputé que le dernier match nul (0-0) contre la Croatie ce jeudi. Au sortir de cette contreperformance, l’attaquant de Rennes a affiché sa frustration.

Stade Rennais : Jérémy Doku bientôt de retour au SRFC

Après un Euro 2020 prometteur, Jérémy Doku n’a pas eu la même opportunité de briller au Mondial. Il regrette notamment de n’avoir pas été décisif malgré le faible temps de jeu dont il a disposé. Au micro de la télévision belge, le sociétaire du Stade Rennais tire les leçons de ce premier Mondial raté. « Je ne suis pas déçu d’avoir joué si peu, mais je suis déçu de ne pas avoir pu montrer davantage. Il nous a probablement manqué de la confiance dans notre jeu. On savait que si on jouait notre jeu, on pourrait faire mal. Cela a été le cas, mais nous n’avons pas pu concrétiser. Marquer un but en trois matches, c’est trop peu. Pour marquer des buts, il faut se mettre dans les meilleures conditions. C’est ce que nous n’avons pas fait durant ce tournoi », a analysé le joueur du SRFC.

Après ce Mondial manqué, Jérémy Doku est attendu à Rennes. Jusqu’ici il ne répond pas aux attentes placées en lui. Freiné par les pépins physiques, l’international belge n’a disputé que 10 matchs (210 minutes) cette saison en club sans se montrer décisif. Suffisant toutefois pour être convoqué par Roberto Martinez.