OM : Mondial, un défenseur tricolore rend hommage à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 02 décembre 2022 à 18:45

Joueur important de l' OM la saison dernière sous l'ère Jorge Sampaoli, un défenseur tricolore, présent au Mondial, a rendu hommage à Marseille.

Le 15 juillet 2021 marque le début d'une incroyable histoire entre William Saliba et l'Olympique de Marseille. Prêté sans option d'achat par Arsenal, le défenseur français va rapidement devenir un taulier au sein de l'effectif marseillais géré à l'époque par un certain Jorge Sampaoli. Titularisé à chaque rencontre par l'entraîneur argentin, William Saliba aura disputé un total de 52 matchs avec le club phocéen, et aura surtout grandement contribué à la qualification en Ligue des Champions acquise par l'OM lors de la dernière journée de championnat la saison dernière.

Apprécié par toute une ville, l'ancien défenseur de l'OGC Nice est devenu l'un des chouchoux du Stade Vélodrome. De retour chez les Gunners à l'issue de la saison, il n'a jamais caché son envie de revenir à Marseille, mais malgré plusieurs tentatives de la part de Pablo Longoria, William Saliba est finalement resté à Arsenal, où il est devenu un véritable patron au sein de la défense de Mikel Arteta.

OM : William Saliba remercie l'Olympique de Marseille

Présent devant la presse ce vendredi avec l'Equipe de France pour évoquer le match face à la Pologne, William Saliba n'a pas manqué de remercier l'Olympique de Marseille qui, selon lui, contribue grandement à sa présence en Coupe du monde avec les Bleus. "Marseille m'a beaucoup aidé à atteindre l'Equipe de France. C'était important d'enchaîner les matchs pendant mon prêt. J'ai eu de bonnes performances. Quand tu es bon dans un club comme celui-là, tu as plus de chance d'aller en Equipe de France."

Ces déclarations devraient faire grand plaisir à Pablo Longoria, ainsi qu'aux supporters de l' OM qui sont encore nombreux aujourd'hui à rêver d'un retour de William Saliba sur la pelouse du Stade Vélodrome. Toutefois, au vu des performances qu'ils réalisent avec Arsenal, il est difficile d'imaginer Marseille capable de s'aligner sur le prix assez élevé que devrait fixer le club londonien pour céder son défenseur.