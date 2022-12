ASSE : La jeunesse au pouvoir à l'AS Saint-Etienne

Publié par Jules le 02 décembre 2022 à 21:45

Depuis plusieurs saisons, le centre de formation de l'ASSE se montre très efficace, et cela s'est de nouveau confirmé en ce début de saison de Ligue 2.

William Saliba, Wesley Fofana, Kurt Zouma... On ne compte plus les joueurs passés par le centre de formation de l'ASSE ces dernières années et ayant explosé dans un plus grand club quelques saisons plus tard. En effet, cela fait un petit moment que l'AS Saint-Étienne mise beaucoup sur sa formation et tend à construire un effectif avec un grand nombre de jeunes joueurs formés au sein même du club.

Cette saison, cela se confirme de nouveau avec les statistiques publiées sur le site internet de la Ligue 2 BKT. En effet, si l'on prend la moyenne d'âge des joueurs utilisés en ce début de saison par les clubs de Ligue 2, l'ASSE est deuxième du classement avec une moyenne de 24 ans et 231 jours. Seuls les Girondins de Bordeaux font mieux avec 23 ans et 193 jours, l'âge moyen le plus bas de la Ligue 2 cette saison.

ASSE : La jeunesse ne suffit pas pour l'AS Saint-Etienne

Malgré cette statistique plutôt intéressante, la jeunesse ne parvient pas à porter le club, comme c'est davantage le cas à Bordeaux, qui occupe actuellement la 2e place de Ligue 2 et qui vise une remontée rapide en première division dès la fin de la saison. En effet, malgré la confiance qui leur est accordée par Laurent Batlles, les jeunes stéphanois peinent à prendre leur marque, ce qui se traduit dans les résultats de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 cette saison.

On ressent également que Laurent Batlles a encore du mal à trouver ses hommes de base, lui qui est l'entraîneur de Ligue 2 qui a utilisé le plus de joueurs différents depuis la première journée de championnat. En effet, 34 joueurs ont porté le maillot stéphanois depuis le début de saison, signe d'un entraîneur qui tâtonne et n'arrive toujours pas à dégager un onze de départ avec l'ASSE.