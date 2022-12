RC Lens : Mondial, l'énorme avertissement d'un Sang et or aux Bleus

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 03:15

Milieu défensif du RC Lens, Lukasz Poreba s’est projeté sur le choc entre la France et la Pologne en huitièmes de finale du Mondial.

Le Racing Club de Lens a libéré trois éléments pour la Coupe du monde 2022. Deux Sang et or vont prochainement effectuer leur retour au RC Lens. L’attaquant belge Loïs Openda et le milieu ghanéen Salis Abdul Samed sont attendus dans le Nord suite à l’élimination de leurs pays. Seul le Polonais Przemyslaw Frankowski reste engagé au Qatar. Malgré sa défaite contre l’Argentine lors de sa dernière sortie mercredi (2-0), la Pologne est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition. Dauphins de l’Albicéleste, les Polonais seront opposés à l’équipe de France au prochain tour. Pensionnaire de Lens, surprenant dauphin du PSG en Ligue 1, Lukasz Poreba a été interrogé sur cette rencontre. Le milieu défensif Espoir polonais prévient les Bleus.

RC Lens : Lukasz Poreba lance un avertissement à l’équipe de France

Pour l’international U21 polonais (10 sélections/1 but), la Pologne dispose d’arguments face à une équipe de France qui part favorite pour cette affiche. « Je pense que ce sera un match similaire à celui vécu par la Pologne contre l’Argentine (0-2). La France est une très bonne équipe, l’une des meilleures du monde. La Pologne est aussi une bonne équipe. Dans une Coupe du monde, le plus important, c’est de marquer de points dans la phase de groupes et de gagner, peu importe le style de jeu », a confié le milieu du RC Lens à La Voix des Sports.

Arrivé à Lens lors du dernier mercato, le milieu âgé de 22 ans affiche un souhait fort pour son avenir en sélection. Il espère disputer le prochain Mondial avec l’équipe nationale sénior. « Nous avons une équipe jeune et c’est bien pour la suite. J’aimerais bien être là-bas, mais j’ai encore un peu de temps devant moi. La prochaine fois, j’espère », a indiqué le jeune milieu des Sang et or.