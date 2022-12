Mercato PSG : L'importante décision de Keylor Navas pour son futur

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 07:25

Après l’élimination du Costa Rica au Mondial, Keylor Navas a fait une importante annonce concernant son avenir en sélection nationale.

Malgré son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain, Keylor Navas fait partie des onze Parisiens partis au Mondial. Mais la compétition s’est déjà arrêtée pour le portier âgé de 35 ans. Le Costa Rica a été éliminé dès la phase de poules de la Coupe du monde. Ce Mondial au Qatar ne restera pas le plus mémorable pour le gardien du PSG. Lequel a concédé 11 buts en trois sorties. Après la dernière défaite contre l’Allemagne (4-2), le portier parisien a évoqué son avenir en sélection. Au Qatar, le gardien sud-américain a disputé sa troisième Coupe du monde. Avec ses compatriotes il n’a pas pu rééditer l’exploit de 2014 lorsque le Costa Rica s’est hissé jusqu’en quarts de final du Mondial brésilien.

Mercato PSG : L’annonce de Keylor Navas après le Mondial

Le portier du club de la capitale ne souhaite pas pour autant mettre un stop à sa carrière internationale. « Je me sens bien, je suis heureux. Pour moi, c’est un privilège de représenter le pays. Je vais voir ce qui se passe dans le futur mais je me sens bien. Je vais passer les étapes après les étapes. Je me sens à 100 % », a confié Keylor Navas dans les colonnes de L’Équipe. Le sociétaire du PSG estime néanmoins que sa sélection doit encore s’améliorer sur certains axes.

« J’espère que de plus en plus de joueurs pourront jouer dans des ligues européennes pour que l’on puisse continuer à grandir encore. […] Si nos joueurs étaient habitués à jouer à ce rythme européen tous les dimanches, ce serait plus facile quand ils arrivent en Coupe du monde », a souligné l’ancien Madrilène. Alors qu’il souhaite continuer en sélection, rien n’indique que Navas compte continuer à se tourner les pouces à Paris. Suite à l’arrivée de Christophe Galtier cette saison, il a été confirmé comme numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but.