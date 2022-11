PSG Mercato : La nouvelle bombe de Keylor Navas sur son futur

Publié par Ange A. le 24 novembre 2022 à 05:09

Resté au PSG où il est relégué sur le banc, Keylor Navas s’est de nouveau exprimer sur son avenir qu’il voit loin de la capitale.

L’arrivée de Christophe Galtier n’a rien changé à la situation de Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Pire, le successeur de Mauricio Pochettino l’a condamné à un rôle de numéro 2 au PSG. Un rôle dont s’incommode l’ancien portier du Real aux trois Ligues des champions. Dans les colonnes du journal El Pais, le portier costaricien a exprimé sa frustration quant à sa situation au club francilien. Le gardien de 35 ans n’hésite pas d’ailleurs à tacler implicitement son entraîneur. « Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout », a glissé l’ancien Merengue avant d’évoquer une nouvelle fois son avenir ce mercredi.

PSG Mercato : Keylor Navas a choisi sa prochaine destination

Cette fois, c’est dans les colonnes de L’Équipe que Keylor Navas a abordé la question liée à son futur. Au vu de sa situation au PSG, le portier sud-américain envisage un départ de Paris. Après sa pige parisienne, l’ancien Madrilène se voit retourner en Espagne, surtout après avoir raccroché ses crampons. « Tant que je me sentirai bien. Combien d’années, je ne sais pas. Pour le moment, je me sens capable de jouer tous les matches sans problème […] Pour le moment, je me vois bien vivre en Espagne. C’est mon second pays, mes enfants y sont nés, mes affaires sont là-bas […] À côté de ça, bien sûr, je passerai du temps au Costa Rica, qui est mon pays, où j’ai ma famille », a indiqué le gardien remplaçant des Rouge et bleu.

Malgré son statut de joker de luxe, Navas participe à la Coupe du monde. Mais il a réalisé des débuts catastrophiques face à l’Espagne ce mercredi. La Roja l’a emporté (7-0) contre les Sud-américains.