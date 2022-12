PSG Mercato : Une signature significative se précise au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2022 à 17:59

Rayonnant sous les couleurs du PSV Eindhoven, qu'il a rejoint cet été, Xavi Simons pourrait faire son retour au PSG à la fin de la saison en cours.

Au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Xavi Simons a préféré rejoindre les rangs du PSV Eindhoven, alors que plusieurs sources annonçaient sa prolongation chez les Rouge et Bleu. Une décision payante puisque le milieu de terrain de 19 ans brille depuis dans son pays. À tel point qu’il fait partie des internationaux néerlandais qui affrontent les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du Monde ce samedi, au Qatar. Un bon début de saison qui place l’ancien joueur de la Masia dans le collimateur de plusieurs autres grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Luis Campos pousserait d’ailleurs pour son retour l’été prochain.

PSG Mercato : Luis Campos suit attentivement Xavi Simons

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. D’après le quotidien L’Équipe, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et d’autres formations européennes seraient intéressés par le profil du jeune international hollandais. Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu, suivrait personnellement l’évolution du compatriote de Georginio Wijnaldum depuis son départ de la capitale.

D’autant que le Champion de France en titre dispose d’une priorité pour faire revenir le natif d’Amsterdam contre seulement un chèque de 4 millions d’euros si le principal concerné est d’accord pour revenir au Parc des Princes. À en croire les renseignements recueillis par le média néerlandais Eidhovens Dagblad, cette clause spéciale n'est toutefois valide que lors du mercato estival prochain. Sans déclenchement durant cette période, elle expirera et le PSV récupérera alors le contrôle intégral de son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2027.